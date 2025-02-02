В Украине хотят изменить процедуру открытия и закрытия банковских счетов: что предлагает НБУ

Новшества должны упростить некоторые бюрократические моменты

Национальный банк Украины (НБУ) задумался об упрощении процедуры открытия и закрытия банковских счетов для некоторых пользователей. Для этого регулятор выносит вопрос на публичное обсуждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ. Окончательное решение пока еще не принято.

Для иностранных компаний и их представителей предлагают убрать необходимость предоставлять банкам документы о регистрации. Это аргументировано тем, что данные уже есть в Едином государственном реестре. Также представительствам иностранных компаний не надо будет подавать копию свидетельства о регистрации, если они не ведут деятельность в Украине.

Предложение должно позволить украинским банкам открывать счета в Европейском инвестиционном банке, финкомпании получат четкие правила об открытии платежных счетов юридическими лицами и предпринимателями, а закрытие счетов иностранными компаниями станет более упорядоченным.

Для украинских предприятий и предпринимателей также дадут возможность перечислить деньги другим способом в случае банкротства или закрытия их платежной компании, чтобы избежать потерь.

Предложение в целом направлено на то, чтобы сократить количество бюрократии, защитить пользователей и обеспечить прозрачность работы финансовых учреждений.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля в Украине ввели новые лимиты, касающиеся карточных переводов для ФЛП и физлиц. Но они будут касаться не всех.