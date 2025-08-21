З яких банків українці масово забирають гроші, а куди навпаки - несуть: свіжі дані НБУ

Іноді розірвання відносин банку та вкладника буває примусовим

Попри війну й непросту ситуацію в економіці, українці продовжують розміщувати гроші на банківських рахунках. За перше півріччя 2025 року загальна сума (в усіх валютах) вкладень населення в нашу банківську систему зросла на 13,5% (у порівнянні із аналогічним періодом 2024-го) та дісталася рівня 1,3 трлн грн. Накопичення бізнесу знаходяться поряд із цією сумою — 1,5 трлн грн.

Відповідні дані містяться в офіційній звітності, що її опублікував Національний банк.

Конкуренція банків за владника-фізособу постійно підсилювалась, і не всі банки її витримували. Дехто, як, приміром, державний Укрексімбанк, який за рік закрив 8 відділень (мережа скоротилась до 39 точок), свідомо згортав роздрібний напрямок.

Зі звіту НБУ видно, що у 16 банків на кінець першого півріччя 2025-го (у порівнянні з I пів річчям 2024-го) зафіксовано скорочення вкладень населення в грошовому вимірі, й найбільше у такої п’ятірки:

Укрексімбанк — на 590,6 млн грн (на 1,5%), до 38,8 млрд грн; Мотор-Банк — на 559 млн грн (на 89,3%), до 66,6 млн грн; Комінбанк — на 554,1 млн грн (на 17,7%), до 2,6 млрд грн; Міжнародний інвестиційний банк — на 487,5 млн грн (на 46,4%), до 562,4 млн грн; РВС Банк — на 216,8 млн грн (на 31,7%), до 466 млн грн;

Та якщо подивитися на відтік у відсотках, то найвищі показники будуть у Мотор-Банку — на 89,3% (до 66,6 млн грн), Банку "Фамільний" — на 87,9% (до 1,1 млн грн) та Українського банку реконструкції та розвитку — на 85,4% (до 22 млн грн).

Тобто люди забирали гроші з цих банків і перекладали в інші. Найбільші притоки грошей на рахунки за перше півріччя 2025-го (у порівнянні із відповідним періодом 2024 року) зафіксовані в таких банківських установах:

Приватбанк — на 57,7 млрд грн (на 13,8%), до 476,3 млрд грн; Ощадбанк — на 21,8 млрд грн (на 11,1%), до 219,2 млрд грн; Універсалбанк (monobank) — на 19 млрд грн (на 26,8%), до 90,5 млрд грн; Райффайзен Банк — на 9,9 млрд грн (на 15,4%), до 74 млрд грн; Укрсиббанк — на 7,6 млрд грн (17,5%), до 51,7 млрд грн.

Найбільші портфелі вкладів населення на поточний момент зафіксовані у великих роздрібних банках.

Кошти населення. Дані Нацбанку

Коли ж оцінювати відсоткові прирости грошей населення в банках, то в лідерах будуть невеликі структури: у Європейському промисловому банку зафіксовано збільшення на 89,2% (до 307,8 млн грн), Асвіо Банку — на 86% (до 802,4 млн грн), Скай Банку — на 58,3% (до 254,8 млн грн).

Три банки з іноземним капіталом дотепер не мають ані гривні на рахунках фізосіб: Дойче Банк ДБУ, ІНГ Банк Україна та Сітібанк.

Люди закривають рахунки з різних причин. Подеколи розірвання відносин буває примусовим і за ініціативи самих банків, коли, на їхню думку, порушувалися правила фінансового моніторингу.

З даних НБУ видно, що вкладників в першому півріччі втратили 32 банки з 60 працюючих (статистика обраховується за паспортами), і найбільше такі:

Банк Південний — 354,4 тис. осіб (зменшення на 48,2%), до 380,8 тис. осіб; ТАСкомбанк — 171,3 тис. осіб (на 22,5%), до 588,8 тис. осіб; Укрексімбанк — 134,6 тис. осіб (на 21,9%), до 478,9 тис. осіб; Кредобанк — на 97,5 тис. осіб (на 15,4%), до 536,1 тис. осіб; Укргазбанк — на 90,3 тис. осіб (на 6,3%), до 1,5 млн осіб.

У відсотках найбільше вкладників-фізосіб залишило такі невеличкі структури як Європейський промисловий банк, де чисельність цих клієнтів скоротилась одразу на 57,3% (до 2,6 тис. осіб), СЕБ Корпоративний банк — на 55,1% (до 180 осіб) та Український банк реконструкції та розвитку — на 48,7% (до 217 осіб).

Якщо оцінювати збільшення чисельності вкладників, яке зафіксоване в 26 банках, тобто появу нових клієнтів і відкриття їм рахунків, то в лідерах буде така п’ятірка:

Універсалбанк (monobank) — додалось 1,1 млн нових вкладників (+12,9%), зі збільшенням до 9,6 млн осіб; А – Банк — 514,4 тис. осіб (+15,2%), до 3,8 млн осіб; Райффайзен Банк — 415,6 тис. осіб (+14,3%), до 3,2 млн осіб; Банк Альянс — 338,2 тис. осіб (+755,9%), до 382,9 тис. осіб; ПУМБ — 332,1 тис. осіб (+9,7%), до 3,4 млн осіб.

Найбільше вкладників-фізосіб на тепер обслуговується в системних банках.

Чисельність вкладників-фізосіб. Дані Нацбанку

У відсотках найбільше збільшення чисельності вкладників у вже згаданого Банку Альянс — на 775,9% (до 382,9 тис. осіб), Асвіо Банку — на 52% (26,5 тис. осіб) та Банку Глобус — на 46,2% (до 204,6 тис. осіб).