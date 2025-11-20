Что будет с Украиной, когда закончится война. Прогноз экономиста

От 250 миллиардов до 1 триллиона: экономист Устенко рассказал о масштабе прямых и косвенных убытков Украины

Украина одновременно сталкивается с большим бюджетным дефицитом, потребностью в восстановлении инвестиций и репутационными рисками.

"Телеграф" спросил экономиста и члена наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олега Устенко, какие вызовы ожидают украинскую экономику и что стоит сделать государству вместо привлечения трудовых мигрантов.

Украина уже потеряла триллион в этой войне

– Стало известно, что возобновились переговоры о завершении боевых действий. Какие вызовы встанут перед украинской экономикой, если они окажутся успешными?

– Экономика будет переходить в послевоенную экономику. Перед ней будут стоять совершенно другие задачи. В первую очередь, надо помнить, сколько у нас было уничтожено всего. Оценки от 250 миллиардов долларов, если брать прямые убытки, 1 триллион, если брать косвенные.

Надо решать, каким образом будет обеспечиваться экономический рост, какими будут источники этого роста. Мы сейчас находимся на 20% ниже по сравнению с тем уровнем, на котором находились перед началом войны. Надо решить, каким образом будет происходить стимулирование экономического роста. Олег Устенко

Олег Устенко

Следующий вызов: каким образом будет решаться вопрос, связанный с финансированием государственного бюджета? Какие расходы будут приоритетными? Какие расходы можно будет отложить на более длительный период?

Тоже вопрос связан, каким образом будут привлекаться инвестиции в Украину, потому что нельзя обеспечить экономического, финансового роста без наличия инвестиционной активности. То есть, должны быть созданы нормальные условия для развития инвестиционного и улучшения бизнес-среды в стране.

Финансовая дыра лет грядущих

– На 2026-27 годы дефицит госбюджета может достичь 45-50 млрд долларов. Какие возможные варианты покрытия этого дефицита?

– Вопрос связанный с финансированием именно дефицита государственного бюджета на следующий год, он более-менее решен. Он будет идти по той схеме, которая была и до этого. Можно рассчитывать на две порции ресурсов, которые будут заходить со стороны Европейского Союза, так же как заходили в этом и в предыдущем году.

Можно рассчитывать на 30 млрд долларов, которые могут зайти со стороны Европейского Союза, можно рассчитывать еще примерно 10 млрд долларов, которые сможет заимствовать на внутреннем рынке наше Министерство финансов. Мы можем рассчитывать на средства от Международного валютного фонда на следующий год.

Есть много вопросов относительно финансирования сектора безопасности и обороны. Сейчас мы финансируем его за счет собственных средств. Эта дискуссия, которая идет вокруг использования замороженных российских активов, это не о том, как профинансировать государственный бюджет, а о том, каким образом финансировать наш сектор безопасности и обороны. Олег Устенко

Экономист Олег Устенко / uatv.ua

В вашем вопросе, если говорить о переходе к послевоенной экономике, там другой вопрос относительно этого: будем ли мы тратить так же как тратим сейчас, или эта сумма будет уменьшена? Если такая же, то возникнет вопрос: за чей счет это будет происходить?

– О скандале с Миндичем и "пленками НАБУ". По вашему мнению, нанес ли он вред украинской экономике? И какой?

– Нанесет. Здесь, в первую очередь, если говорить о более длительной перспективе, то речь идет о репутационных рисках. Реализация таких негативно влияет на возможность привлечения инвестиции в страну, даже если пройдет более длительное время. Репутационно – это достаточно тяжелый удар. И с точки финансирования государственного бюджета, это также частично изъятые средства.

Миграция vs модернизация: по какому пути должна пойти Украина

– Как вы думаете, нужны ли Украине сейчас трудовые мигранты из других стран? Будут ли они нужны после завершения войны и в каких масштабах?

– Если речь идет о трудовых мигрантах, то может возникать много дискуссий, много вопросов по этому поводу. Но первое, на что надо ориентироваться: если не хватает рабочей силы, то надо ориентироваться на возможности повышения производительности труда.

Возможность повышения производительности труда означает, что страна или предприятие сможет выпускать такой же объем продукции, как было в предыдущий период времени, но с меньшим количеством персонала.

Каким образом это можно сделать, каким образом поднять до такого уровня производительность труда? Если есть возможность перехода на новые технико-технологические уклады. То есть, речь идет о новой технике, новых технологиях. Но когда это может произойти? Когда в страну будут инвестировать, когда будет качественный инвестиционный климат.

На основе этого и надо формировать повестку дня. В первую очередь, не привлекать в страну трудовых мигрантов, а думать о том, каким образом можно улучшить инвестиционный климат, чтобы увеличить инвестиции в страну, а следовательно и повысить производительность труда. Благодаря этому можно будет выпускать аналогичное количество продукции, может и больше, но с меньшим количеством рабочей силы. Это работает в мире. Мы не будем исключением. Олег Устенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экономисты предупреждают: без притока иностранных работников Украину может ожидать глубокая стагнация. На фоне дискуссий об экономических рисках, потребности в трудовых мигрантах и восстановлении доверия инвесторов усиливается и влияние коррупционных скандалов — прежде всего истории с "плёнками НАБУ".