Миллионы мигрантов и болезненные тарифы: экономист рассказал, что произойдет с экономикой Украины после войны

Экономист озвучил, какие непопулярные, но необходимые реформы могут быть введены в Украине

Эксперты заявляют, что без приезжих работников экономику Украины ждет глубокая стагнация. На фоне дискуссий об экономических рисках, необходимости в трудовых мигрантах и инвестиционном доверии к Украине усиливается и влияние коррупционных скандалов, в частности истории с "плёнками НАБУ".

"Телеграф" узнал у инвестиционного банкира и финансового эксперта Сергея Фурсы изменят ли возможные переговоры экономические перспективы Украины, а также какие реформы необходимы уже "здесь и сейчас"

– Сейчас стало известно, что возможно возобновление процесса переговоров о завершении боевых действий. По вашему мнению, какие вызовы встанут перед украинской экономикой в первую очередь, если эти переговоры окажутся успешными?

– Этот вопрос не имеет смысла. Вызовы ставит именно война. Завершение войны, если это вдруг произойдет, хотя сейчас это очень маловероятно, как раз приведет к тому, что вызовы закончатся. И для экономики это будет супер хорошая новость.

– Непокрытый дефицит бюджета Украины на 26-27 годы может достичь 60 млрд долларов. По вашему мнению, что должно сделать правительство в этой ситуации? Какие существуют возможные варианты покрытия дефицита и какой из них является, по вашему мнению, наиболее целесообразным?

Единственный возможный вариант покрытия дефицита — это репарационный кредит. Никаких планов "Б" в природе не существует на данный момент. Сергей Фурса

Экономист Сергей Фурса

– Нанес ли скандал с "плёнками НАБУ" вред украинской экономике? И если да, то какой именно?

– Нет, не нанес. Более того, это очищение от коррупции, которое всегда полезно для экономики.

– Нужны ли Украине, по вашему мнению, сейчас трудовые мигранты из других стран? Будут ли они нужны после окончания войны и в каких масштабах?

– Да, Украине нужны и сейчас трудовые мигранты из других стран. После завершения войны на фоне восстановления эта потребность возрастет на порядок. И речь идет о том, что в ближайшие годы нам нужно привлечь несколько миллионов человек.

– Если после завершения войны у правительства появится "окно возможностей" для одного непопулярного, но необходимого экономического решения, что по вашему мнению это должно быть и почему?

– Поднятие тарифов до рыночных уровней, чтобы мы уже избавились наконец от административного ценообразования на важные товары, которые только существуют. Это обо всем, и о коммунальных услугах в первую очередь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинский рынок сахара переживает парадокс: несмотря на снижение производства примерно на 300 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом, цены продолжают падать. Оптовая стоимость сахара опустилась до 20 гривен за килограмм, что ниже себестоимости его производства. Из-за этого отечественные переработчики рискуют работать в убыток, а два сахарных завода вовсе отказались запускать производство в текущем сезоне.