Варианты на любой кошелек: за сколько можно добраться из Киева до Яремче

Существуют более бюджетные или комфортные возможности

Яремче на Ивано-Франковщине с уникальными пещерами и одним из самых красивых водопадов Карпат продолжает привлекать туристов. Из столицы Украины туда можно добраться поездом, автобусом или личным автотранспортом.

"Телеграф" решил подсчитать во сколько обойдется дорога из Киева в Яремче. Есть более бюджетные и более комфортные или быстрые варианты.

Железная дорога

Цены на билеты в плацкартном и купейном вагоне отличаются в разы. Также на стоимость поездки влияет и сам поезд.

Один из самых быстрых поездов в этом направлении "Харьков Пассажирский – Ворохта" домчит из Киева до Яремче за 11 часов с небольшим. Однако цены на билеты здесь кусаются – полка в купе обойдется почти в 600 грн.

Примерно такие же цены и скорость на фирменном поезде "Георгий Береговой", который следует по маршруту "Киев Пассажирский – Рахов". Здесь плацкартный билет стоит дороже, чем купейный в обычном поезде – 336 грн. За место в купе придется заплатить около 600 грн.

На обычном поезде "Киев Пассажирский – Рахов" дорога займет 13 с половиной часов. Плацкартный билет стоит 180 грн, а купейный – 310 грн. Такие же цены на поезде "Сумы – Рахов", который будет плестись чуть более 15 часов.

Самые дешевые билеты на плацкартные места в поезде "Голубые озера", курсирующему по маршруту "Киев Пассажирский – Ясиня". Цены на плацкарт там стартуют от 155 грн, а дорога занимает 14 с половиной часов.

Автотранспорт

На автобусе из Киева до Яремче можно доехать приблизительно за 13 часов. За билет придется выложить от 860 до 1 300 грн в зависимости от комфортабельности.

Стоимость билетов на автобусы из Киева в Яремче

Стоимость поездки на собственном автомобиле зависит от расхода топлива. Дорога из столицы составляет 585 км. Средний расход бензина легкового автомобиля на 100 км варьируется от 5 до 18 литров, в зависимости от класса автомобиля – от малолитражки до внедорожника, – и других факторов.

Если взять для примера, 10 литров, то получим 58,5 литров на весь путь. При средней цене 58,34 грн по состоянию на 4 ноября, расход на топливо для поездки из Киева в Яремче составит 3 412,89 грн.

Напомним, не только артефакты древних войн можно найти на горе Маковица возле города Яремче Ивано-Франковской области, но и слона гигантских размеров из скальной породы.