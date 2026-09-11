Пора бежать в обменник? Останутся ли действительными банкноты евро 2002 года выпуска

Сейчас в обращении евро двух серий выпуска

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) заканчивает работу над новой серией банкнот евро. Впервые банкноты евро вошли в обращение 1 января 2002 года и украинцы, особенно с выходом новых серий евро, опасаются, что так называемые банкноты "старого образца" выйдут из обращения.

Тем не менее, евро образца 2002 года останутся действительной денежной единицей. Их не будут изымать из обращения, они останутся в ходу на уровне с банкнотами образца 2013 года и новыми купюрами. Их можно использовать для любых наличных расчетов, сообщает сайт компании Super Money Counters.

Наличные банкноты евро: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро впервые увидели свет с запуском эмиссии (выпуска) в 2002 году. В 2013 году был второй выпуск валюты нового образца, состоящий из: 5, 10, 20, 50 евро.

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Кроме того, в 2019 году был приостановлен выпуск банкнот номиналом 500 евро, потому что у них был низкий оборот и часто подделывались мошенниками. Однако старые купюры в 500 евро остаются законным платежным средством.

Банкноты евро серии 2002 года

В дизайне банкнот использованы схематические изображения выдающихся памятников Европы разных архитектурных эпох. Окна и двери, изображённые на лицевой стороне купюр, символизируют дух открытости и кооперации внутри Европейского Союза. На оборотной стороне каждой из банкнот вместе с картой Европы изображен мост. Это метафора общения людей в ЕС и за его пределами. Все банкноты имеют особую защиту от подделок.

Евро образца 2002 года выпуска. Фото: Википедия

Банкноты евро серии 2013 года

Начиная с 2013 года, Европейский центральный банк ввел в обращение новую серию банкнот евро под названием "Европа". Они получили ряд новых степеней защиты от подделок. Появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы, персонажа из древнегреческой мифологии.

Евро образца 2013 года выпуска. Фото: Википедия

Также несколько изменился дизайн. Если в первой серии восточные границы Европы заканчивались примерно в центре Украины, то во второй они покрывают всю ее территорию. Кроме того, на банкнотах новой серии латинская надпись "Euro" дублируется не только греческим алфавитом, но и кириллицей. Это было сделано с учетом вступления Болгарии в ЕС.

Какими будут новые банкноты евро

Центральный банк Европы представил десять финальных проектов новых евро. Каждый из них – это полная серия банкнот номиналом от 5 до 200 евро. Проекты основываются на двух основных направлениях — "Европейская культура и наука" и "Реки и птицы".

В первую группу вошли банкноты с изображением Марии Склодовской-Кюри, Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Мигеля де Сервантеса, Леонардо да Винчи и Берты фон Зуттнер. Вторая группа проектов представляет европейские реки, птиц и характерные ландшафты.

Ожидается, что окончательное решение по внешнему виду новых банкнот будет принято в конце 2026 года. Оно будет основываться на выводах жюри графического конкурса, технической оценке и результатах обоих опросов общественного мнения.

По предварительным оценкам, банкноты новой серии войдут в обращение в последующие годы. Это будет первое с момента введения евро в обращение в 2002 году полное изменение дизайна.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", 2000 гривен уже в обращении. Действительно ли Украине нужна новая купюра.