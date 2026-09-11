Час бігти в обмінник? Чи залишаться дійсними банкноти євро 2002 року випуску

Зараз в обігу євро двох серій випуску

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) закінчує роботу над новою серією банкнот євро. Вперше банкноти євро увійшли в обіг 1 січня 2002 року, й українці, особливо з виходом нових серій євро, побоюються, що так звані банкноти "старого зразка" вийдуть з обігу.

Проте, євро зразка 2002 року залишаться дійсною грошовою одиницею. Їх не вилучатимуть з обігу, вони залишаться в ходу, на рівні з банкнотами зразка 2013 року та новими купюрами. Їх можна використовувати для будь-яких готівкових розрахунків, повідомляє сайт компанії Super Money Counters.

Готівкові банкноти євро: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 євро, вперше побачили світ із запуском емісії (випуску) у 2002 році. У 2013 році був другий випуск валюти нового зразка, що складається з: 5, 10, 20, 50 євро.

Крім того, у 2019 році було припинено випуск банкнот номіналом 500 євро, тому що вони мали низький оборот та часто підроблялися шахраями. Проте старі купюри у 500 євро залишаються законним платіжним засобом.

Банкноти євро серії 2002 року

У дизайні банкнот використані схематичні зображення видатних пам'ятників Європи різних архітектурних епох. Вікна і двері, зображені на лицьовій стороні купюр, символізують дух відкритості й кооперації усередині Європейського Союзу. На зворотному боці кожної з банкнот разом з картою Європи зображений міст. Це метафора спілкування людей в ЄС і за його межами. Всі банкноти мають особливий захист від підробок.

Євро зразка 2002 року випуску. Фото: Вікіпедія

Банкноти євро серії 2013 року

Починаючи з 2013 року Європейський центральний банк ввів в обіг нову серію банкнот євро під назвою "Європа". Вони отримали низку нових ступенів захисту від підробок. З'явився додатковий водяний знак і нова голограма у вигляді портрета Європи, персонажа з давньогрецької міфології.

Євро зразка 2013 року випуску. Фото: Вікіпедія

Також дещо змінився дизайн. Якщо у першій серії східні межі Європи закінчувалися приблизно в центрі України то у другій вони покривають усю її територію. Крім того, на банкнотах нової серії латинський напис "Euro" дублюється не лише грецькою абеткою, але й кирилицею. Це було зроблене з огляду на вступ Болгарії до ЄС.

Якими будуть нові банкноти євро

Центральний банк Європи представив 10 фінальних проєктів нових євро. Кожен з них — це повна серія банкнот номіналом від 5 до 200 євро. Проєкти ґрунтуються на двох основних напрямках — "Європейська культура і наука" та "Річки й птахи".

До першої групи увійшли банкноти із зображенням Марії Склодовської-Кюрі, Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Мігеля де Сервантеса, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зуттнер. Друга група проєктів представляє європейські річки, птахів та характерні ландшафти.

Очікується, що остаточне рішення щодо зовнішнього вигляду нових банкнот буде ухвалено наприкінці 2026 року. Воно ґрунтуватиметься на висновках журі графічного конкурсу, технічній оцінці та результатах обох опитувань громадської думки.

За попередніми оцінками, банкноти нової серії увійдуть в обіг у наступні роки. Це буде перша з моменту введення євро в обіг у 2002 році повна зміна дизайну.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", 2000 гривень уже в обігу. Чи справді Україні потрібна нова купюра.