В киевском ботсаду цветет старейшая в Европе пальма: как на нее можно посмотреть

Собранная здесь коллекция считается одной из самых больших в Украине

В оранжерее Киевского Ботанического сада имени Фомина все желающие могут полюбоваться цветущей пальмой Ливистона, которой уже исполнилось более 200 лет. Она произрастает в одной из оранжерей и ежегодно цветет начиная с 1979 года.

Пальма имеет в высоту 30 метров и является самым высоким экземпляром этого вида в природе. Об этом сообщается на странице КНУ им. Тараса Шевченко в соцсетях.

Так, в оранжереях ботсада имени Фомина вы сможете посетить несколько тематических зон. Особого внимания здесь заслуживают "территории" тропиков и субтропиков, так как собранная в ботсаду коллекция является одной из самых больших и богатых в Украине.

Здесь произростают пальмовые, которым исполнилось по 150-200 лет. Жемчужиной же коллекции выступает пальма Ливистона, которая впервые зацвела в 1979 году после реконструкции оранжереи и с тех пор ежегодно цвела в начале года.

Исключением стал лишь 2023 год, когда пальма не расцвела. Однако благодаря стараниям сотрудников ботсада тропическая красавица вновь радует глаз своим необычным цветением.

"Ежегодно мы с нетерпением ждем, когда зацветет наша красавица. Однако в 2023 году она заставила нас понервничать: из-за войны, взрывов и блэкаутов впервые не зацвела. И вот в этом году, усилиями сотрудников, наша 30-метровая красавица спасена и радует глаз", — отмечают сотрудники оранжереи.

Оранжереи в ботсаду им. Фомина

Высота австралийской пальмы составляет 30 метров. Исследователями ботанического сада КНУ доказано, что это максимальная высота пальмы этого вида в природе. Стеклянное здание оранжереи ботсада было построено именно для нее.

Оранжереи в ботсаду им. Фомина

У пальмы Ливистона Австралийской есть "подружка" — пальма Ливистона Китайская. Она немного ниже и моложе 200-летней звезды Ботсада, но такая же цветущая.

Оранжереи в ботсаду им. Фомина

Стоит отметить, что Ботанический сад имени академика Александра Фомина — это один из старейших ботанических садов Киева и Украины. Является подразделением Киевского университета имени Т. Г. Шевченко. Был заложен в 1839 году на пустыре, в глубоких оврагах и на холмах неподалёку от Киевского университета.

Вход на на основную территорию ботсада — бесплатный. Визит же в оранжереи необходимо заранее согласовывать с администрацией.

Полную информацию о правилах посещения ботсада, стоимости экскурсий и времени работы оранжерей вы сможе найти по ссылке.

Адрес ботсада им. Фомина: улица Симона Петлюры,1 (ст.метро "Университет").

Адрес ботсада им. Фомина: ул. Симона Петлюры,1

Для справки: Пальма Ливистона — род многолетних растений, произрастающих в юго-восточной Азии, Африке, Океании и Австралии. Своё название растение получило в честь Патрика Мюррея, лэрда Ливингстонского (1632—1671), собравшего в своём саду свыше тысячи различных растений.

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