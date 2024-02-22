У київському ботсаду цвіте найстаріша в Європі пальма: як на неї можна подивитися

Зібрана тут колекція вважається однією з найбільших в Україні

В оранжереї Київського Ботанічного саду імені Фоміна всі охочі можуть помилуватися квітучою пальмою Лівістона, якій вже виповнилося понад 200 років. Вона росте в одній з оранжерей і щороку квітує починаючи з 1979 року.

Пальма має висоту 30 метрів і є найвищим екземпляром цього виду в природі. Про це повідомляється на сторінці КНУ ім. Тараса Шевченка у соцмережах.

Так, в оранжереях ботсаду імені Фоміна ви зможете відвідати кілька тематичних зон. На особливу увагу тут заслуговують "території" тропіків і субтропіків, оскільки зібрана в ботсаду колекція є однією з найбільших та найбагатших в Україні.

В Ботсаду можна побачити пальмові, яким виповнилося по 150-200 років. Перлиною ж колекції виступає пальма Лівістона, яка вперше зацвіла 1979 року після реконструкції оранжереї і відтоді щорічно цвіла на початку року.

Винятком став лише 2023 рік, коли пальма не розцвіла. Однак завдяки старанням співробітників ботсаду тропічна красуня знову тішить око своїм незвичайним цвітінням.

"Щороку ми з нетерпінням чекаємо, коли зацвіте наша красуня. Проте 2023 року вона змусила нас понервувати: через війну, вибухи та блекаути вперше не зацвіла. І ось цього року, зусиллями співробітників, наша 30-метрова красуня врятована і тішить цвітінням", — зазначають співробітники оранжереї.

Оранжереї у ботсаду ім. Фоміна

Висота австралійської пальми становить 30 метрів. Дослідниками ботанічного саду КНУ доведено, що це максимальна висота пальми цього виду в природі. Скляна будівля оранжереї ботсаду була побудована саме для неї.

Оранжереї у ботсаду ім. Фоміна

У пальми Лівістона Австралійської є "подружка" — пальма Лівістона Китайська. Вона трохи нижча та молодша за 200-річну зірку ботсаду, але така ж рясно квітуча.

Оранжереї у ботсаду ім. Фоміна

Оранжереї у ботсаду ім. Фоміна

Варто зазначити, що Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна – це один із найстаріших ботанічних садів Києва та України. Є підрозділом Київського університету імені Т. Г. Шевченка. Був закладений у 1839 році на пустирі, у глибоких ярах та на пагорбах неподалік Київського університету.

Вхід на основну територію ботсаду безкоштовний. Візит до оранжереї необхідно заздалегідь узгоджувати з адміністрацією.

Повну інформацію про правила відвідування ботсаду, вартість екскурсій та час роботи оранжерей ви зможете знайти за посиланням.

Адреса ботсаду ім. Фоміна: вулиця Симона Петлюри, 1 (ст.метро "Університет").

Адреса ботсаду ім. Фоміна: вул. Симона Петлюри, 1

Для довідки: Пальма Лівістона — рід багаторічних рослин, що ростуть у південно-східній Азії, Африці, Океанії та Австралії. Свою назву рослина отримала на честь Патріка Мюррея, лерда Лівінгстонського (1632-1671), який зібрав у своєму саду понад тисячу різних рослин.

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