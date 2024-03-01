В Киеве возобновляет работу популярный автобусный маршрут

Актуальная информация для столичных пассажиров

В субботу, 2 марта, возобновляет свою работу автобусный маршрут № 52, который курсирует от станции метро "Лыбедская" до улицы Закарпатской. Благодаря этому жители Голосеевского района Киева смогут более комфортно добраться до специализированных медицинских учреждений.

На маршруте будет работать один автобус большой вместимости. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, возобновляется движение автобусного маршрута №52 сообщением станция метро "Лыбедская" — "ул. Закарпатская".

Маршрут улучшит транспортное обеспечение жителей микрорайона Мышеловка, расположенного в Голосеевском районе столицы. Кроме этого предполагается, что благодаря 52 автобусу посетители специализированных медицинских учреждений смогут более комфотно до них добираться.

Схема движения автобуса №52

Расписание движения и данные в реальном времени будут доступны на сайте EasyWay и в мобильных приложениях утром в субботу, 2 марта, в момент запуска движения.

Плановое время работы маршрута: 06:30 — 22:00 с интервалом 60 минут. Стоимость проезда — 8 гривен.

На маршруте будет работать автобус большой вместимости с низким полом, который сделает поездки для людей с инвалидностью более доступными.

Схема движения автобуса №52

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киевтранс рассказал, сколько должен стоить проезд в столице. Озвученные цифры взволновали горожан, которые предположили, что чиновники вновь хотят "мутно оправдаться" за возможно предстоящее повышение стоимости проезда в столице.