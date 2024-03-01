У Києві відновлює роботу популярний автобусний маршрут

Актуальна інформація для столичних пасажирів

У суботу, 2 березня, відновлює свою роботу автобусний маршрут №52, який курсує від станції метро "Либідська" до вулиці Закарпатської. Завдяки цьому мешканці Голосіївського району Києва зможуть комфортніше дістатися до спеціалізованих медичних закладів.

На маршруті працюватиме один автобус великої місткості. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, відновлюється рух автобусного маршруту №52 сполученням "станція метро "Либідська" — "вулиця Закарпатська".

Маршрут покращить транспортне забезпечення мешканців мікрорайону Мишоловка, розташованого у Голосіївському районі столиці. Окрім цього передбачається, що завдяки 52 автобусу відвідувачі спеціалізованих медичних закладів зможуть більш комфортно до них діставатися.

Схема руху автобуса №52

Розклад руху та дані в реальному часі будуть доступні на сайті EasyWay та в мобільних додатках вранці у суботу, 2 березня, у момент запуску руху.

Плановий час роботи маршруту: 06:30 — 22:00 з інтервалом 60 хвилин. Вартість проїзду – 8 гривень.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, що дасть змогу людям з інвалідністю комфортніше добиратися до місця призначення.

Схема руху автобуса №52

Раніше "Телеграф" інформував про те, що Київтранс розповів, скільки має коштувати проїзд у столиці. Озвучені цифри схвилювали городян, які припустили, що чиновники знову хочуть "мутно виправдатися" за можливе підвищення вартості проїзду в столиці.