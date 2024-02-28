"Это повлияло на мой голос": певица Адель отменяет концерты из-за болезни

Певица перенесла концерты из-за хронической болезни

Британская певица Адель, недавно тайно вышедшая замуж, страдает от хронического радикулита почти половину своей жизни. Артистка также делилась, что боли в спине возникают из-за стресса. Сегодня певица сообщила поклонникам, что из-за рецидива болезни она вынуждена перенести концерты.

Об этом Адель сообщила на своей странице в Instagram. Звезда выразила свою грусть об отмене концертов, но сказала, что вынуждена это сделать, потому что болезнь повлияла на ее голос.

Певица рассказала, что ей пришлось сделать небольшую паузу в профессиональной деятельности из-за того, что ей не удалось полностью поправиться к началу выступлений.

"К сожалению, мне приходится сделать паузу и приостановить свою резиденцию в Вегасе. Я болела в конце прошлого тура и на протяжении целого своего перерыва. Мне не удалось полностью выздороветь до возобновления выступлений и теперь я снова больна и, к сожалению, это повлияло на мой голос. По советам врачей мне ничего не остается, кроме хорошего отдыха. 5 концертов этого этапа перенесены на более поздний срок. Мы уже прорабатываем детали и вышлем информацию в ближайшее время", — пишет Адель в своем сообщении.

Напомним, что несколько лет назад Адель похудела на 40 кг и ошеломила фанатов такими результатами. Артистка тренировалась трижды в неделю, начала правильно питаться и перестала употреблять алкоголь.