В Киеве сразу в двух районах частично ограничат движение: в чем причина

Киевлян просят внимательно отнестись к данной информации

В субботу, 2 марта, частично будет ограничено движение в Шевченковском и Печерском районах Киева. В обоих случаях специалисты будут проводить на местах различные ремонтные работы.

Автовладельцев и пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут. Подробнее о перекрытии движения в столице рассказали в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Так, движение частично ограничат на Гаванском путепроводе (Шевченковский район) и Днепровском спуске (Печерский район).

Известно, что с 10.00 до 17.00 в субботу, 2 марта, частично ограничат движение транспорта по Гаванскому путепроводу между станциями метро "Нивки" и "Берестейская".

Движение будет ограничено в направлении центра города — перекроют крайнюю левую полосу.

Здесь специалисты будут выполнять работы по приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние откосов сооружения.

Движение частично ограничат по Гаванскому путепроводу

Также в субботу, 2 марта, с 9.00 до 16.00 частично будет ограничено движение транспорта на Днепровском спуске.

Здесь будут проводить специальные противооползневые работы. В связи с этим движение ограничат на участке Днепровского спуска в направлении Аллеи Героев Крут.

На Днепровском спуске также ограничат движение

Жителям и гостям города представители КК "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства.

Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве возобновляет работу популярный автобусный маршрут. На маршруте будет работать автобус большой вместимости с низким уровнем пола, что позволит людям с инвалидностью комфортнее добираться до места назначения.