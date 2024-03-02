У Києві одразу у двох районах частково обмежать рух: у чому причина

Киян просять уважно поставитися до цієї інформації

У суботу, 2 березня, частково буде обмежено рух у Шевченківському та Печерському районах Києва. В обох випадках фахівці проводитимуть на місцях різноманітні ремонтні роботи.

Автовласників та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут. Докладніше про перекриття руху у столиці розповіли у прес-службі КК "Київавтодор".

Так, рух частково обмежать на Гаванському шляхопроводі (Шевченківський район) та Дніпровському узвозі (Печерський район).

Відомо, що з 10.00 до 17.00 у суботу, 2 березня, частково обмежать рух транспорту Гаванським шляхопроводом між станціями метро "Нивки" та "Берестейська".

Рух буде обмежений у напрямку до центру міста — перекриють крайню ліву смугу.

Тут фахівці виконуватимуть роботи щодо приведення в належний санітарно-технічний стан відкосів споруди.

Рух частково обмежать Гаванським шляхопроводом

Також у суботу, 2 березня, з 9.00 до 16.00 частково буде обмежено рух транспорту Дніпровським узвозом.

Тут проводитимуть спеціальні протизсувні роботи. У зв’язку з цим рух обмежать на ділянці Дніпровського узвозу у напрямку Алеї Героїв Крут.

На Дніпровському узвозі також обмежать рух

Мешканцям та гостям міста представники КК "Київавтодор" приносять свої вибачення за тимчасові незручності.

Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві відновлює роботу популярний автобусний маршрут. На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, що дозволить людям з інвалідністю комфортніше діставатися місця призначення.