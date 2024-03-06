Что делать, если не успел передать показания счетчиков: в "Киевтеплоэнерго" дали рекомендации абонентам

Полезная информация для жителей столицы

Киевлянам, которые по каким-либо причинам не успели вовремя подать показания счетчиков, оплата за горячее водоснабжение будет начисляться согласно действующему законодательству Украины. Это значит, что абоненту придется заплатить исходя из среднего объема потребления квартиры за последний год.

После же получения актуальных данных счетчика, корректировки начислений происходят автоматически.Об этом сообщили в официальном канале КП "Киевтеплоэнерго" в Телеграмм.

Жителей столицы призывают регулярно оплачивать счета за тепло и тем самым поддерживать энергетику Украины. Кроме этого, своевременная оплата коммуналки будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Если же вы не успели передать показания счетчиков, то согласно действующему законодательству начисление за горячее водоснабжение осуществляется по среднему объему потребления квартиры за последний год.

Важно понимать, что после получения актуальных данных начисления будут скорректированы автоматически.

Если же показания счетчиков не передавались более трех месяцев, то скорректировать их можно вместе с консультантом Центра коммунального сервиса — в мессенджере в Facebook или Skype.

Напомним, что данные счетчиков тепла можно передавать в течение всего месяца, начиная с 5-го числа. Не смотря на то, что показания можно подавать в течение всего месяца жителей столицы призывают не тянуть до последнего.

Рекомендуется фиксировать показания счетчиков тепла, как можно раньше. Это будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков тепла:

- личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса

- личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго

- мобильное приложение "Коммуналка".

Также предлагается несколько альтернативных способов передачи показаний счетчиков тепла:

телефон Call-центра: (044) 247-40-40;

бесплатная телефонная линия: 0-800-404-407 (с мобильных)

ящики для передачи показаний по адресам сервисных центров ЦКС;

передача показаний при оплате за услуги в банковских и финансовых учреждениях.

Напомним, что данные счетчиков тепла можно передавать в течение всего месяца, начиная с 5-го числа.

Также важно помнить о том, что владельцы бойлеров ежемесячно должны подавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевляне могут избавиться от долгов за жилищно-коммунальные услуги заключив договор реструктуризации. Потребителям предлагают разбить сумму задолженности на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок.