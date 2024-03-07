Приходил чистить аквариум: в Киеве друг семьи растлевал малолелтнюю девочку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы
Столичные правоохранители задержали мужчину, который длительное время целенаправленно развращал малолетнюю дочь своих знакомых. Девочка терпела приставания со стороны извращенца на протяжении нескольких лет и лишь в 13-летнем возрасте решилась рассказать обо всем родителям.
Как оказалось, злоумышленник был другом семьи и помогал пострадавшей ухаживать за аквариумом. Подробности резонансного дела рассказали в пресс-службе Полиции Киева.
Так, 40-летний житель Киева, который работал специалистом по уходу за аквариумами, неоднократно приходил в семью, где росла несовершеннолетняя девочка. На протяжении трех лет извращенец систематически растлевал школьницу — он показывал ребенку ролики порнографического характера, вел с ней разговоры на откровенные темы, а также совершал в отношении нее другие развратные действия.
Следователи установили, что злоумышленник был знаком с семьей девочки на протяжении последних десяти лет и регулярно приходил к ним в жилище под предлогом очистки аквариума. Пользуясь неосведомленностью малолетней и улучив подходящий момент, когда они оставались наедине, преступник начинал развращать девочку — на тот момент ей исполнилось 10 лет.
Мужчина вел с пострадавшей разговоры на откровенные темы, демонстрировал порно и совершал другие развратные действия. Девочка терпела этот ужас более трех лет и в конечном итоге решила все рассказать родителям, которые сразу же обратились за помощью к правоохранителям.
Во время санкционированного обыска по месту жительства извращенца, следователи обнаружили и изъяли гаджеты, флешки и компьютер со сценами детской порнографии.
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней и хранении детской порнографии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
На данный момент правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фотограф развращал малышей в детсадах на Киевщине. Он заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии.