Приходив чистити акваріум: у Києві друг сім’ї розбещував малолітню дівчинку (фото)

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який тривалий час цілеспрямовано розбещував малолітню доньку своїх знайомих. Дівчинка терпіла нападки з боку збоченця протягом кількох років і лише у 13-річному віці наважилася розповісти про все батькам.

Як виявилося, зловмисник був другом родини та допомагав постраждалій доглядати за акваріумом. Подробиці резонансної справи розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Так, 40-річний мешканець Києва, який працював фахівцем із догляду за акваріумами, неодноразово приходив до родини в якій підростала неповнолітня дівчинка. Протягом трьох років збоченець систематично розбещував школярку — він показував дитині ролики порнографічного характеру, вів із нею розмови на відверті теми, а також чинив щодо неї інші розпусні дії.

Слідчі встановили, що зловмисник був знайомий із сім’єю дівчинки протягом останніх десяти років і регулярно приходив до них у житло під приводом очищення акваріума. Користуючись необізнаністю малолітньої і підібрав слушні моменти, коли вони залишалися наодинці, злочинець починав розбещувати дівчинку — на той момент їй виповнилося лише 10 років.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі

Чоловік вів із постраждалої розмови на відверті теми, демонстрував порно та чинив інші розпусні дії. Дівчинка терпіла цей жах понад три роки і зрештою вирішила все розповісти батькам, які одразу звернулися за допомогою до правоохоронців.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання збоченця, слідчі виявили та вилучили гаджети, флешки та комп’ютер зі сценами дитячої порнографії.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітньої та зберігання дитячої порнографії. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів щодо інших дітей.

Збоченець зберігав удома дитяче порно

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що фотограф розбещував малюків у дитсадках на Київщині. Він змушував дітей ставати у змодельовані ним сексуальні пози і знімав це для збуту в Інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії.