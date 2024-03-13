Водитель пытался обойти косулю и перевернулся в кювете: последствия ДТП на Киевщине

К счастью, никто не пострадал

Недавно в Киевской области водитель грузовика съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с диким животным. В результате чего авто перевернулось.

Об этом сообщает полиция Киевской области в телеграм. Также правоохранители показали фото с места происшествия.

Как говорится в сообщении, 13 марта на подъезде к селу Логвин Володарской общины произошла необычная авария. 57-летний водитель грузовика "ГАЗ" внезапно обнаружил на дороге косулю. Чтобы избежать наезда, мужчина вынужден был резко вывернуть руль, в результате чего грузовик съехал с обочины и оказался в кювете.

Последствия ДТП

К счастью, ни водитель, ни животное при этом не пострадали.

Из-за непогоды грузовик съехал в кювет

На место происшествия прибыли полицейские Володарского отделения полиции Киевской области и спасатели ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал, что вблизи столицы на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Погибли 2 женщины.