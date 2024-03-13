Водитель пытался обойти косулю и перевернулся в кювете: последствия ДТП на Киевщине
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К счастью, никто не пострадал
Недавно в Киевской области водитель грузовика съехал в кювет, пытаясь избежать столкновения с диким животным. В результате чего авто перевернулось.
Об этом сообщает полиция Киевской области в телеграм. Также правоохранители показали фото с места происшествия.
Как говорится в сообщении, 13 марта на подъезде к селу Логвин Володарской общины произошла необычная авария. 57-летний водитель грузовика "ГАЗ" внезапно обнаружил на дороге косулю. Чтобы избежать наезда, мужчина вынужден был резко вывернуть руль, в результате чего грузовик съехал с обочины и оказался в кювете.
К счастью, ни водитель, ни животное при этом не пострадали.
На место происшествия прибыли полицейские Володарского отделения полиции Киевской области и спасатели ГСЧС.
Ранее "Телеграф" писал, что вблизи столицы на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Погибли 2 женщины.