В Киеве произошел масштабный порыв водопровода: где затруднено движение

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут

В среду, 13 марта, в одном из районов Киева произошел порыв трубы. В результате аварии вода залила улицу Гната Хоткевича и движение транспорта оказалось затруднено сразу на нескольких участках.

На месте происшествия работает ремонтная бригада и ликвидацией коммунальной аварии уже занялись специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

На данный момент движение транспорта затруднено по улице Гната Хоткевича, которая пролегает через Днепровский и Деснянский районы Киева одновременно.

Большое скопление воды наблюдается сразу на нескольких участках. В связи с этим возможно осложнение движения по улице Гната Хоткевича, которая пролегает от площади Черниговской до улицы Азербайджанской.

Движение на Гната Хоткевича затруднено

Всех участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании маршрута своей поездки.

По предварительной информации, сейчас утечка на водопроводе локализована. Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии.

Стоит обратить внимание на то, что эта аварийная ситуация не влияет на обеспечение теплом и горячей водой потребителей.

Место аварии

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель Toyota пошла за круассаном и заблокировала движение автобусов на Лукьяновке. В сеть попало видео с места происшествия.