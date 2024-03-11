Смертельное ДТП возле Киева: погибли две женщины, детали (фото)

Третья пассажирка без сознания была доставлена в реанимацию

На днях вблизи столицы на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Погибли две женщины.

31-летняя водитель Mazda, двигаясь в направлении Киева, не справилась с управлением и допустила столкновение с бетонным препятствием. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Последствия ДТП

В результате удара водитель и одна из пассажирок погибли на месте происшествия. Другая пассажирка с многочисленными травмами и без сознания была доставлена в реанимационное отделение.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

Следователи Киевщины начали досудебное расследование по факту ДТП, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

"Уважаемые водители! Предостерегаем вас быть внимательными за рулем, учитывать дорожную обстановку и соблюдать правила скоростного режима!", — подчеркивают в полиции.

Напоминаем, недавно в Соломенском районе Киева произошло серьезное ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля. В результате столкновения кабину трамвая смяло и она превратилась в груду металла. Известно, что пострадала водитель трамвая. Ей предоставили помощь на месте аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся. Виновник ДТП оперативно задержан.