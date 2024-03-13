Водій намагався оминути косулю та перекинувся в кюветі: наслідки ДТП на Київщині

На щастя, ніхто не постраждав

Нещодавно на Київщині водій вантажівки зʼїхав у кювет, намагаючись уникнути зіткнення з дикою твариною. Внаслідок чого авто перекинулося.

Про це повідомляє поліція на Київщині в телеграмі. Також правоохоронці показали фото з місця події.

Як йдеться в повідомленні, 13 березня на підʼїзді до села Логвин Володарської громади сталася незвичайна аварія. 57-річний водій вантажівки "ГАЗ" раптово виявив на дорозі косулю. Щоб уникнути наїзду, чоловік вимушений був різко вивернути кермо, внаслідок чого вантажівка зʼїхала з узбіччя та опинилася в кюветі.

Наслідки дорожньо-транспортної пригоди

На щастя, ні водій, ні тварина в цій пригоді не постраждали.

Через негоду вантажівка зʼїхала у кювет

На місце події прибули поліціянти Володарського відділення поліції Київщини та рятувальники ДСНС.

Раніше "Телеграф" писав, що поблизу столиці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Загинули 2 жінки.