Апокалипсис сегодня: в Киеве третий день заливает улицу водой (видео)

Водителям и пассажирам — приготовиться

В четверг, 14 марта, стало известно о том, что один из районов Киева продолжает активно заливать горячей водой. Как оказалось, на улице Гната Хоткевича произошел масштабный порыв трубы, который не могут ликвидировать на протяжении нескольких суток.

В результате аварии вода залила одновременно несколько улиц и движение транспорта оказалось затруднено сразу на нескольких участках. Об этом сообщают в столичных Телеграм-каналах.

На данный момент движение транспорта затруднено по улице Гната Хоткевича, которая пролегает через Днепровский и Деснянский районы Киева одновременно.

Стоит отметить, что порыв трубы произошел здесь еще во вторник вечером, 12 марта. На место, якобы выехала ремонтная бригада.

На следующий день улицу Хоткевича продолжила заливать вода. Патрульные предупредили о том, что движение транспорта будет затруднено по улице Гната Хоткевича, которая пролегает через Днепровский и Деснянский районы Киева одновременно.

Улицу Хоткевича заливает уже несколько дней подряд

Уже в четверг, 14 марта, люди начали сообщать в соцсетях о том, что на улице Хоткевича начался настоящий апокалипсис — вода заливает проезжую часть и тротуары, а ремонтная бригада уже пару дней безуспешно пытается ликвидировать порыв трубы.

На месте происшествия работают профессионалы, которые безуспешно занимаются ликвидацией коммунальной аварии.

Большое скопление воды наблюдается сразу на нескольких участках. В связи с этим возможно осложнение движения по улице Гната Хоткевича, которая пролегает от площади Черниговской до улицы Азербайджанской.

Всех участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании маршрута своей поездки.

По предварительной информации, сейчас утечка на водопроводе локализована. Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии.

Стоит обратить внимание на то, что эта аварийная ситуация не влияет на обеспечение теплом и горячей водой потребителей.

Движение на Гната Хоткевича затруднено уже пару дней

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в приложении "Киев цифровой" появились полезные дополнения о которых следует знать всем жителям и гостям столицы. С этого момента пользователи смогут заранее планировать свой маршрут и добираться до места назначения комфортнее.