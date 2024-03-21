Посеченное распятие, побитые иконы: обломки ракеты повредили храм в Киеве (фото)
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Пострадала часовня рядом с церковью
Свято-Николаевский храм ПЦУ на Татарке пострадал от вражеской ракетной атаки на Киев 21 марта. В церковь попали обломки российской баллистической ракеты.
Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев. Храм расположен по улице Нагорной, 1.
В результате атаки РФ Свято-Николаевский храм протерпел значительные разрушения. Взрывной волной выбиты окна и двери.
Распятие повреждено осколками.
Иконы побитые.
Часовня, расположенная рядом с храмом, тоже пострадала.
У храма образовалась воронка.
"Распятие иссечено, иконы побиты стеклом, окна и двери выбиты. Часовня рядом уничтожена. Возле храма — воронка. Святилище Господа Бога мы отстроим, но главное, что все живы! " — написал Ковалев.
Напомним, в четверг, 21 марта, Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев. Было выпущено по столице три десятка ракет. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и автомобили.
В Шевченковском обломки упали рядом с детским садом. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажке, загорелась квартира.
В Святошинском районе — падение обломков на 4 этаж 9-этажки, взрывной волной выбиты окна. Пострадали 13 человек.
Ранее "Телеграф" показал последствия российской атаки на столицу. На кадрах повреждены дома, взволнованы люди и пострадавшие машины.