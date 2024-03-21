Посеченное распятие, побитые иконы: обломки ракеты повредили храм в Киеве (фото)

Пострадала часовня рядом с церковью

Свято-Николаевский храм ПЦУ на Татарке пострадал от вражеской ракетной атаки на Киев 21 марта. В церковь попали обломки российской баллистической ракеты.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев. Храм расположен по улице Нагорной, 1.

В результате атаки РФ Свято-Николаевский храм протерпел значительные разрушения. Взрывной волной выбиты окна и двери.

Побитое стекло

Распятие повреждено осколками.

Последствия атаки

Иконы побитые.

Часовня, расположенная рядом с храмом, тоже пострадала.

В результате падения обломки

У храма образовалась воронка.

"Распятие иссечено, иконы побиты стеклом, окна и двери выбиты. Часовня рядом уничтожена. Возле храма — воронка. Святилище Господа Бога мы отстроим, но главное, что все живы! " — написал Ковалев.

Напомним, в четверг, 21 марта, Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев. Было выпущено по столице три десятка ракет. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и автомобили.

В Шевченковском обломки упали рядом с детским садом. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажке, загорелась квартира.

В Святошинском районе — падение обломков на 4 этаж 9-этажки, взрывной волной выбиты окна. Пострадали 13 человек.

Ранее "Телеграф" показал последствия российской атаки на столицу. На кадрах повреждены дома, взволнованы люди и пострадавшие машины.