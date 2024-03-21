В Киеве развернули штаб помощи пострадавшим от ракетной атаки: куда идти

Будут принимать заявления на материальную помощь

В школе №1 Шевченковского района организован штаб помощи пострадавшим от утренней ракетной атаки на Киев. Образовательное учреждение находится по адресу переулок Делегатский, 1/28.

Об этом сообщает глава Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев. Он обратился к жителям микрорайона Татарка.

"Вниманию жителей микрорайона Татарка, в частности улицы Нагорной и близлежащих территорий, пострадавших в результате утренних обстрелов. В заведении общего среднего образования №1 по адресу пер. Делегатский, 1/28 организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — написал председатель.

Штаб помощи пострадавшим

Школа №1 Шевченковского района

Также Поповцев отметил, что в пункте помощи будут работать сотрудники управления социальной защиты населения Шевченковской РГА. Они будут принимать заявления о материальной помощи.

В ЦНАПе можно получить консультации по подаче заявки на компенсацию за поврежденное имущество по программе "єВідновлення".

Последствия атаки

Напомним, утром 21 марта враг атаковал Киев. РФ выпустила по столице три десятка ракет. Известно о 13 пострадавших. В частности, в Шевченковском районе пострадали 7 человек. Четверо госпитализированы, без погибших.

Ранее "Телеграф" показал последствия очередного российского террористического акта в столице. Повреждены дома, взволнованны люди и пострадавшие машины.