В Киеве развернули штаб помощи пострадавшим от ракетной атаки: куда идти
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Будут принимать заявления на материальную помощь
В школе №1 Шевченковского района организован штаб помощи пострадавшим от утренней ракетной атаки на Киев. Образовательное учреждение находится по адресу переулок Делегатский, 1/28.
Об этом сообщает глава Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев. Он обратился к жителям микрорайона Татарка.
"Вниманию жителей микрорайона Татарка, в частности улицы Нагорной и близлежащих территорий, пострадавших в результате утренних обстрелов. В заведении общего среднего образования №1 по адресу пер. Делегатский, 1/28 организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — написал председатель.
Также Поповцев отметил, что в пункте помощи будут работать сотрудники управления социальной защиты населения Шевченковской РГА. Они будут принимать заявления о материальной помощи.
В ЦНАПе можно получить консультации по подаче заявки на компенсацию за поврежденное имущество по программе "єВідновлення".
Напомним, утром 21 марта враг атаковал Киев. РФ выпустила по столице три десятка ракет. Известно о 13 пострадавших. В частности, в Шевченковском районе пострадали 7 человек. Четверо госпитализированы, без погибших.
Ранее "Телеграф" показал последствия очередного российского террористического акта в столице. Повреждены дома, взволнованны люди и пострадавшие машины.