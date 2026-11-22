После пожара порт и военно-морская база продолжили работу в обычном режиме

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В воскресенье, 22 ноября, на военно-морской базе в ливийском Бенгази взорвался и загорелся российский военный корабль. Его предварительно опознали как ракетный корвет "Меркурий" проекта 20380.

Назначенное Палатой представителей правительство Ливии сообщило, что взрыв произошёл на борту российского корабля, стоявшего у причала. По предварительным выводам следствия, судно могло подвергнуться атаке с применением беспилотников.

Где базировался "Меркурий" и зачем зашёл в Бенгази

По данным источников, на которые ссылается Naval News, корвет формально входит в состав Черноморского флота России, но базируется в Арктике. К моменту взрыва он уже несколько дней находился в ливийском порту. Издание оценивает корабль как "почти уничтоженный пожаром".

Корвет зашёл в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов

Корвет возвращался в Россию и зашёл в Бенгази, чтобы дозаправиться и пополнить запасы. Правительство Ливии пояснило, что заход в порт проходил в рамках действующих договорённостей двух стран о морском сотрудничестве.

Корвет "Меркурий" использовали для сопровождения российских транспортных судов Источник: Wikipedia

Ливия расследует инцидент

Жители Бенгази услышали мощный взрыв на базе. Как пишет Al-Wasat со ссылкой на очевидцев, пламя было видно около полутора часов, затем оно стихло и над базой поднялись клубы дыма.

О ликвидации пожара сообщил Департамент морского спасения Восточного региона Ливии. Правительство заявило, что портовые сооружения и склады не пострадали, а место происшествия взяли под охрану.

"Правительство решительно осуждает этот акт и считает нападение на судно в ливийском порту серьёзным посягательством на национальный суверенитет и явным нарушением безопасности портов и морского судоходства", – говорится в заявлении.

Ливийские и российские ведомства расследуют предполагаемую атаку на корабль Источник: radiosvoboda

Ливийские власти сообщили, что портовые сооружения и склады не пострадали Источник: radiosvoboda

Ливийским силовым и военным ведомствам поручили провести расследование совместно с российскими властями. Следствию предстоит установить обстоятельства предполагаемой атаки и выяснить, кто за ней стоял.

Что известно о корабле

"Меркурий" — один из новейших многоцелевых ракетных корветов российского флота (проекта 20380 типа "Стерегущий", спущен на воду 12 марта 2020). По данным Naval News, корвет использовался для сопровождения российских транспортных судов (в частности, связанных с перевозкой военных грузов для Африканского корпуса РФ).

Корвет сопровождал российские суда, в том числе перевозившие грузы для Африканского корпуса Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Добавим, что корпуса корветов проекта 20380 спроектированы с использованием элементов малозаметности: надстройка выполнена из трудногорючих композитных материалов (стеклопластика), а её обводы имеют характерный "гранёный" профиль. Это снижает радиолокационную заметность корабля и уменьшает его заметность в инфракрасном и акустическом полях. Ориентировочная стоимость "Меркурия" оценивается в 200–230 миллионов долларов.

Его основные задачи можно разделить на четыре направления:

Сопровождение и охрана судов (конвойная служба).

Противолодочная оборона. Поиск, отслеживание и уничтожение вражеских подводных лодок в районе военно-морских баз, на подходах к портам и по маршруту движения конвоев. Для этого у него есть гидроакустические станции, торпедный комплекс "Пакет-НК" и вертолёт Ка-27ПЛ на борту.

Борьба с надводными кораблями. Поражение вражеских боевых кораблей и судов с помощью противокорабельного ракетного комплекса "Уран" (крылатые ракеты Х-35) и 100-миллиметровой артиллерийской установки.

Противовоздушная оборона (ПВО) и огневая поддержка. Прикрытие себя и охраняемых судов от ударов с воздуха (самолётов, крылатых ракет, беспилотников) с помощью зенитного комплекса "Редут", а также артиллерийская поддержка высадки морского десанта на побережье.

Примечательно, что инцидент с "Меркурием" произошёл на следующий день после атаки беспилотников на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе.