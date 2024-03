Куда пойти в Киеве на этих выходных: подборка интересных мероприятий

Выходные обещают быть интересными и насыщенными

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-то интересное и необычное.

Piano Space. Созвездие Франции

Когда: 23 марта, начало в 19:30

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 800 гривен

Космическое шоу "PIANO SPACE" превращается в увлекательный многомерный концерт благодаря передовым технологиям Киевского Планетария и проекционному шоу в формате 360⁰ на одном из самых масштабных проекционных куполов в Европе.

Музыка фортепиано в сочетании со скрипкой всегда вызывает светлые эмоции. Каждый слушатель находит в ней нечто важное, особенное, близкое и интимное. Большой белый рояль становится основой для выступления солиста шоу — Евгения Геплюка и виртуозной скрипки Михаила Новика.

Дневной спектакль "Медовый месяц"

Когда: 23 марта, начало в 15:00

Где: Caribbean Club

Адрес: ул. Семена Петлюры, 4

Стоимость: от 650 гривен

Спектакль по одноименной пьесе Габриэлла Барилли. Три молодых женщины собираются в канун праздника, чтобы обсудить дела сердечные и приходят к весьма неожиданным и закономерным выводам….

Вас ждет представление о мужчинах, о сексе, о взаимопонимании, о деньгах, о коньяке и… еще о многом интересном.

Несколько раз используется ненормативная лексика. Рекомендуется к посещению для близких подруг или любящих пар.

Подпольный стендап

Когда: 23 марта, начало в 16:00 и в 19:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Вас ждет вечер смелой комедии от Подпольного Стендапа. Это отличная возможность хорошо посмеяться и познакомиться со стендапом, если вы еще не знакомы с этим жанром.

В этот вечер будут выступать:

– Анна Кочегура. Победительница в номинации "best comedian female" независимого стендап-фестиваля.

– Антон Стенюк. Каждое его выступление наполнено ироническими интерактивами со зрителями и импровизацией.

– Юра Коломиец. Комфортный комик с большим опытом, посол гедонизма и продюсер ваших любимых шоу.

– Екатерина Федоркова. Комикеса со своей уникальной подачей.

Важно: 20% от собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

Комедия "Знакомство с окончанием"

Когда: 23 марта, начало в 15:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская, 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Одинокая не молодая женщина мечтает о замужестве. Скромно живя в молитвах, она надеется на чудо. Неожиданно в ее квартире появляется совершенно голый мужчина и подвергает сомнению все ее ценности и убеждения.

Героиня застенчивая и нерешительная, а незваный гость — уверенный в себе и настойчивый. Чем же закончится это случайное знакомство?

Язык спектакля: русский.

Возраст: 18+.

Вход в масках.

THE BALL/БАЛ. Музыкально-пластическое представление

Когда: 23 марта, начало в 17:00

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Адрес: ул. Большая Васильковская, 53/3

Стоимость: от 120 гривен

Главная тема спектакля – Италия и время, охватывающее период до 80-х годов ХХ века, то есть до того времени, когда появились новые продукты цивилизации – мобильные телефоны, планшеты и т.д. В центре постановки – балетный зал и наблюдение за тем, как происходит коммуникация-взаимодействие между людьми.

В спектакле нет текста, нет разговоров – все транслируется через взаимосвязь персонажей, а диалог ведется через пластику. Главный акцент именно на ней и психологически-эмоциональном состоянии каждого персонажа: с индивидуальными проблемами, комплексами и недостатками – как в жизни.

Стендап "Смешная Семерка"

Когда: 23 марта, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 200 гривен

В этот вечер выступят 7 молодых комиков и каждый из них поделится с вами частью жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, актуальные, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Руслан Колесник, Дэн Че, Паша Пинчук, Марк Свиридюк, Дима Захарченко, Антон Сенин, Дима Билоус.

Ведущий: Богдан Письменко.

Возраст гостей: 18+.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Комедия-детектив "Три анекдота на одну тему"

Когда: 23 марта, начало в 17:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 500 гривен

Вас ждет комедия-детектив о супружеской измене. В спектакле на такую щекотливую тему актеры "Нового украинского театра", влезая в шкуру своих героев, все же оставляют за собой право иронично, с большой долей юмора, взглянуть на проблемы, которыми озабочены персонажи "Трех анекдотов".

В спектакле много пластичных, танцевальных номеров. Артисты то бросаются в цыганскую пляску, то начинают жить и двигаться в ритме страстного танго.

Спектакль будет интересен как молодым влюбленным, так и парам со "стажем". Большая вероятность того, что они узнают в героях "Анекдотов" кого-то из своих знакомых, а то смотри, и самих себя… Ибо кто не без греха!

Depeche Mode tribute

Когда: 23 марта, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Любимые хиты "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и многие другие в живом исполнении известного столичного бенда New Deli и вокалиста Романа Козака заставят танцевать и подпевать даже самых застенчивых гостей такого родного Barbeer Music Pub.

Сразу после концерта оставайтесь до 23:00 танцевать под зажигательные поп-рок хиты!

Живой звук!

Субботний Стендап в Comedy Room

Когда: 23 марта, начало в 17:00

Где: DoskaBar

Адрес: ул. Прорезная, 21

Стоимость: 350 гривен

Только проверенные временем и зрителями лучшие шутки ваших любимых стендап комиков.

На сцену выйдут:

Александр Качура — комик из "Подпольного Стендапа", король кринжа.

Дмитрий Билоус – постоянный участник стендап вечеринок в Comedy Room и других клубах столицы.

Антон Сенин — ищите видео с Антоном в сети, влюбляйтесь и приходите смотреть вживую.

Ведущий Макс Мельников – молодое дарование украинской стендап сцены. Звезда тик-ток канала "творческий кризис".

ORGAN LASER SHOW

Когда: 23 марта, начало в 18:00

Где: Signal Event Hall

Адрес: ул. Жилянская, 97-б

Стоимость: от 300 гривен

Сольный концерт лауреатки международных конкурсов, солистки оркестра Capella Pergolesi Полины Черной.

В программе вы услышите эпические саундтреки к культовым кинофильмам и сериалам, среди которых "Интерстеллар", "Перл Харбор", "Гладиатор", "Трансформеры", "Атака Титанов", "Наруто", "Пираты Карибского моря" и другие.

Особую атмосферу создадут синтезированные тембры органа и фортепиано, а лазерные и кинопроекции погрузят вас в невероятные моменты киноистории.

Музыка и вино. Творческий вечер

Когда: 23 марта, начало в 19:00

Где: MODI Art and Wine Gallery

Адрес: ул. Малая Житомирская, 17

Стоимость: 300 гривен

Сочетание музыкальных гармоний и легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – разве это не отличный субботний вечер?!

Расписание вечера:

19:00 — Знакомство

19:15 — Первое отделение

20:15 — Антракт

20:30 — Второе отделение

Стоимость участия – 300 гривен из которых 200 гривен — это депозит (то есть, сумма, на которую можно выпить вина, попробовать другие напитки, закусить и посмаковать согласно демократическим ценам в заведении).

Комедийный спектакль "Искушение"

Когда: 23 марта, начало в 17:00

Где: Театральный зал Киевской крепости

Адрес: ул. Госпитальная, 24-я (вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14)

Стоимость: 200 гривен

Джулия красивая, умная и талантливая. Благодаря такому редкому сочетанию свойств она всегда легко достигает своего. Вот уже много лет она – звезда лондонских подмостков и ее окружает толпа поклонников всех возрастов. Муж Джулии — не только самый красивый мужчина в Лондоне, но и талантливый продюсер. У них есть сын — тоже красивый и умный юноша.

В общем, у Джулии есть ВСЕ. О чем-то большем и лучше даже мечтать сложно. Но ведь человек не может не мечтать… И вот словно по волшебству на пути далеко не святой Джулии появляется соблазн — в образе очень красивого юноши…

Украинские и мировые хиты. Группа "Артиш"

Когда: 23 марта, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Лауреаты многих конкурсов и фестивалей рок-группы Артиш, выступит в День рождения вокалиста Тимофея Ведерника с мировыми и украинскими рок хитами. Вы услышите каверы на такие известные группы как Nirvana, Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles, Nazareth, Братья Гадюкины, а также песни из фильмов Тарантино.

На концерте будет презентация авторской книги технократической поэзии Тимофея Ведерника под названием "Флешка". Также будет премьера нескольких лучших авторских песен с презентацией авторского лицензионного патриотического альбома.

10 Стендап Комиков

Когда: 24 марта, начало в 19:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 250 гривен

В этот вечер 10 молодых комиков будут выступать по 6 минут и каждый из них поделится с вами частью жизни с помощью шуток. Комики рассказывают, как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, актуальные, которые вы, возможно, услышите первыми.

На сцене: Марк Свиридюк, Данил Повар, Дэн Че, Никита Механиков, Дима Захарченко, Пучков Арсен, Никита Скреминский, Ануар Айад, Вова Линник и Дима Билоус

Ведущий: Паша Пинчук.

Возраст гостей: 18+.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Трибьют Ed Sheeran — группа Jack London

Когда: 24 марта, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 150 гривен

Вас ждет трибьют-концерт Ed Sheeran от группы Jack London в Docker pub.

Эд Ширан — певец уникален своей историей: он показал пример того, как нужно бороться за мечту. Когда-то он просто выступал на городских площадках, а теперь миллионы фанатов во всем мире ждут с нетерпением его нового тура.

Основные музыкальные жанры, в которых выступает Эд – поп, фолк и соул.

Подпольный Киноклуб

Когда: 24 марта, начало в 19:00

Где: Generator Coworking

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 3

Стоимость: 400 гривен

"Подпольный киноклуб" – это формат, где комики как всегда очень смешно общаются о любимых фильмах. В этот раз будут обсуждаться легендарный мультфильм "Шрек".

В этот вечер творить комедию для вас будут:

– Юра Коломиец

- Лана Чубаха

– Артур Петров

– Антон Стенюк

– Александр Качура.

Слава Бу. Рок-н-ролл стендап

Когда: 24 марта, начало в 19:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

Вечер импровиза, приколов и русофобии. Зрители активно участвуют в создании комедии.

Слава Бу – комик, патриот, натурал, бакалавр, козерог, инфлюэнсер.

Часть средств будет перечислена на нужды ВСУ.

Продолжительность программы – 60-90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке с привлечением русизмов бранной формы. Рекомендуется лицам старше 18 лет.

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дождь. Совет Поклитару

Когда: 24 марта, начало в 18:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 250 гривен

"Болеро" Мориса Равеля – легендарная балетная партитура ХХ века, которая в исполнении артистов труппы "Киев Модерн-балет" получила совершенно непредсказуемую, смелую трактовку, проникнутую противоречивым духом нашего времени.

"Дождь" – это философский рассказ в форме хореографической сюиты о судьбах людей, невольно объединенных одним временем и пространством. Этническая музыка и контрастная ей музыка Иоганна Себастьяна Баха – словно голоса людей, говорящих на разных языках…

Творческая идея спектакля произрастает из идеи музыкальной (воплощая концепцию Совет Поклитару): общечеловеческие ценности объединяют разнообразные культуры и ментальности разных наций.

Спектакль для взрослых "МЖМ: Мечтаю. Желаю. Могу"

Когда: 24 марта, начало в 18:00

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул. Александра Архипенко, 5

Стоимость: от 250 гривен

Легкая современная комедия о любви, сексе, чувствах, развлечениях, интригах, скандалах…

Спектакль о парне, который неожиданно увидел лестницу из пропасти френдзоны. И о девушке, которая искренне верила в настоящую дружбу без секса между мужчиной и женщиной. И еще об одном парне, который начинает понимать, что такое настоящий жизненный успех. И все эти лица сходятся в одном гостиничном номере, чтобы подарить друг другу настоящий МЖМ…

BANGER IMPROV — комедийное шоу

Когда: 24 марта, начало в 17:00

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-а

Стоимость: 300 гривен

Это комедийное шоу импровизация! Никакого сценария. Никаких избитых шуток или баянов. Максимум интерактива – Зрители рассказывают истории, дают обстоятельства, места, события, факты, что ни придет в голову – и актерам придется это сыграть.

На сцене BANGER COMEDY IMPROV – адски горячие парни. Воины смеха, актерский спецназ, закаленный в пламени Украинского театра, индийского кино и андерграунд-спектаклей. Опытные юноши. Сильные патриоты и сильнейшие патриоты.

В конце шоу зрителей ждет аукцион, где будут разыграны интересные "артефакты". Вся прибыль будет направлена на помощь ВСУ ради Победы!

Сказка для взрослых "Крошка Цахес"

Когда: 24 марта, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр "Золотые ворота"

Адрес: ул. Шелковичная, 7-я

Стоимость: 350 гривен

"Цахесы" прокладывают себе путь к вершине в самых разных сферах жизни. Они управляют компаниями и проводят марафоны по исполнению мечтаний, они пользуются нашим доверием и присваивают себе чужие достижения, а иногда они даже становятся диктаторами и управляют целыми странами.

Так как же защититься от волшебства? Как видеть правду и донести ее до других? Мы вас не научим, потому что и сами нередко доверяем тем, кому не следовало бы. Придется исследовать, экспериментировать и вместе вырабатывать иммунитет к заблуждению.

Ограничения по возрасту: 16.

Интерактивная экскурсия-квест "Казацкие тайны Подола"

Когда: 24 марта, начало в 12:00

Где: Встреча у памятника Г. Сковороде на Контрактовой

Адрес: станция метро "Контрактовая площадь"

Стоимость: 300 гривен

Во время прогулки вы:

- узнаете, какие места в казацком Киеве были самыми популярными для свиданий, духовного и физического исцеления

- посоревнуетесь в ловкости, наблюдательности, скорости и сообразительности

- поговорите об интересных фактах из жизни легендарных и малоизвестных жителей Подола

- запомните тайный рецепт долголетия от знатного казацкого сотника

- проверите, могли бы мы занимать высокий пост в Киеве 18 века и сделаете еще много неожиданных открытий.

