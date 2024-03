Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

Вихідні обіцяють бути цікавими та насиченими

В умовах війни ми практично завжди знаходимося в стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок пропонуємо вам відвідати заходи, які пройдуть у Києві цими вихідними.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо провести час.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви, напевно, зможете знайти щось цікаве та незвичайне.

Piano Space. Сузір'я Франції

Коли: 23 березня, початок о 19:30

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 800 гривень

Piano Space. Сузір'я Франції

Космічне шоу "PIANO SPACE" перетворюється на захоплюючий багатовимірний концерт завдяки передовим технологіям Київського Планетарію та проекційному шоу в форматі 360⁰ на одному з наймасштабніших проекційних куполів у Європі.

Музика фортепіано в поєднанні зі скрипкою завжди викликає найсвітліші емоції. Кожен слухач знаходить в ній щось важливе, особливе, близьке й інтимне. Великий білий рояль стає підґрунтям для виступу соліста шоу — Євгенія Геплюка та віртуозної скрипки Михайла Новіка.

Денна вистава "Медовий місяць"

Коли: 23 березня, початок о 15:00

Де: Caribbean Club

Адреса: вул. Семена Петлюри, 4

Вартість: від 650 гривень

Денна вистава. Медовий місяць

Вистава за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні і приходять до вельми несподіваних і закономірним висновків ….

На вас чекає вистава про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк та … ще багато про що цікаве.

Вистава не призначена для людей з святенницьким ставленням до світу. Кілька разів використовується ненормативна лексика. Рекомендується до відвідування з близькими подругами або люблячими парами.

Підпільний Стендап

Коли: 23 березня, початок о 16:00 та о 19:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

На вас чекає вечір сміливої комедії від Підпільного Стендапу. Це відмінна можливість добряче посміятись та познайомитись зі стендапом, якщо ви ще не знайомі з цим жанром.

У цей вечір виступатимуть:

- Ганна Кочегура. Переможниця в номінації "best comedian female" незалежного стендап фестивалю.

- Антон Стенюк. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ навнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією.

- Юра Коломієць. Комфортний комік з великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених шоу.

- Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Художник в душі, буря з таланту і приколів в реальності.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Комедія "Знайомство з кінчанням"

Коли: 23 березня, початок о 15:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська, 71 (вхід із двору)

Вартість: 400 гривень

Комедія "Знайомство з кінчанням"

Самотня не молода жінка мріє про заміжжя. Скромно живучи у молитвах, вона сподівається на диво. Несподівано в квартирі з'являється абсолютно голий чоловік і ставить під сумнів всі її цінності та переконання.

Героїня сором'язлива і нерішуча, а непроханий гість — упевнений у собі і наполегливий. Чим же закінчиться це випадкове знайомство?

Мова вистави: російська

Вік: 18+

Вхід у масках.

THE BALL / БАЛ. Музично-пластична вистава

Коли: 23 березня, початок о 17:00

Де: Київський національний академічний театр оперети

Адреса: вул. Велика Васильківська, 53/3

Вартість: від 120 гривень

THE BALL / БАЛ. Музично-пластична вистава

Головна тема вистави – Італія та час, який охоплює період до 80-х років ХХ століття, тобто до того часу, коли з’явилися нові продукти цивілізації – мобільні телефони, планшети тощо. У центрі постановки – балетна зала та спостереження за тим, як відбувається комунікація-взаємодія між людьми.

У виставі немає тексту, немає розмов – усе транслюється через взаємозв’язок між персонажами, а діалог ведеться через пластику. Головний акцент саме на ній та на психологічно-емоційному стані кожного персонажа: з індивідуальними проблемами, комплексами, вадами – як у житті.

Стендап Смішна Сімка

Коли: 23 березня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 200 гривень

Стендап Смішна Сімка

Цього вечора виступатимуть 7 молодих коміків, кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Руслан Колесник, Ден Че, Паша Пінчук, Марк Свиридюк, Діма Захарченко, Антон Сєнін, Діма Білоус.

Ведучий:Богдан Письменко.

Вік гостей: 18+.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Комедія-детектив "Три анекдоти на одну тему"

Коли: 23 березня, початок о 17:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 500 гривень

Комедія-детектив "Три анекдоти на одну тему"

На вас чекає комедія-детектив про подружню зраду. У виставі на таку делікатну тему актори "Нового українського театру", влазячи у шкуру своїх героїв все ж таки залишають за собою право іронічно, з великою часткою гумору, поглянути на проблеми, якими стурбовані персонажі "Трьох анекдотів".

У виставі багато пластичних, танцювальних номерів. Артисти то кидаються в циганський перепляс, то починають жити і рухатися в ритмі пристрасного танго.

Вистава буде цікава як молодим закоханим, так і парам зі "стажем". Велика ймовірність того, що вони впізнають у героях "Анекдотів" когось зі своїх знайомих, а то дивись, і самих себе… Бо хто не без гріха!..

Depeche Mode tribute

Коли: 23 березня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Depeche Mode tribute

Улюблені хіти "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Precious", "FreeLove", "Walking In MyShoes" и багато інших в живому виконанні відомого столичного бенду New Deli та вокаліста Романа Козака змусять танцювати і підспівувати навіть самих сором'язливих гостей вже такого рідного Barbeer Music Pub.

Одразу після концерту залишайтесь до 23:00 танцювати під запальні поп-рок хіти!

Живий звук!

Суботній Стендап в Comedy Room

Коли: 23 березня, початок о 17:00

Де: DoskaBar

Адреса: вул. Прорізна, 21

Вартість: 350 гривень

Суботній Стендап в Comedy Room

Лише перевірені часом та глядачами кращі жарти від ваших улюблених стендап коміків.

На сцену вийдуть:

Олександр Качура — комік з "Підпільного Стендапу", король крінжу.

Дмитро Білоус – постійний учасник стендап вечірок в Comedy Room та інших клубах столиці.

Антон Сенін — шукайте відео з Антоном в мережі, закохуйтесь та приходьте дивитись вживу.

Ведучий Макс Мельников – молоде дарування української стендап сцени. Зірка тік-ток каналу "творча криза".

ORGAN LASER SHOW

Коли: 23 березня, початок о 18:00

Де: Signal Event Hall

Адреса: вул. Жилянська, 97-б

Вартість: від 300 гривень

ORGAN LASER SHOW

Сольний концерт лауреатки міжнародних конкурсів, солістки оркестру Capella Pergolesi Поліни Чорної.

В програмі ви почуєте епічні саундтреки до культових кінофільмів та серіалів, серед яких "Інтерстеллар", "Перл Харбор", "Гладіатор", "Трансформери", "Атака Титанів", "Наруто", "Пірати Карибського моря" та інші.

Особливу атмосферу створять синтезовані тембри органу та фортепіано, а лазерні та кінопроекції занурять вас у неймовірні моменти кіноісторії.

Музика й вино. Творчий вечір

Коли: 23 березня, початок о 19:00

Де: MODI Art and Wine Gallery

Адреса: вул. Мала Житомирська, 17

Вартість: 300 гривень

Музика й вино. Творчий вечір

Поєднання музичних гармоній, легкого алкогольного сп’яніння в середовищі меломанів – чудовий суботній вечір.

Розклад вечора:

19:00 — Знайомство

19:15 — Перше відділення

20:15 — Антракт

20:30 — Друге відділення

Вартість участі – 300 грн за передплатою (з них 200 грн депозит – тобто, сума, на яку повністю можна випити вина, скуштувати інші напої, закусити й посмакувати згідно демократичних цін в закладі).

Комедійна вистава "Спокуса"

Коли: 23 березня, початок о 17:00

Де: Театральна зала Київської фортеці

Адреса: вул. Госпітальна, 24-а (вхід з бульвару Лесі Українки між будинками 12 і 14)

Вартість: 200 гривень

Комедійна вистава "Спокуса"

Джулія вродлива, розумна і талановита. Завдяки такому рідкісному поєднанню властивостей вона завжди легко досягає свого. Ось вже багато років вона – зірка лондонських підмостків і її оточує натовп шанувальників різного віку. Чоловік Джулії — не тільки найкрасивіший чоловік у Лондоні, але ще й талановитий продюсер У них є син — теж гарний і розумний юнак. Загалом у Джулії є ВСЕ. Про щось більше і краще навіть мріяти складно. Але ж людина не може не мріяти… І ось ніби за помахом чарівної палички на шляху далеко не святої Джулії з'являється спокуса — в образі дуже гарного юнака…

Українські та світові хіти. Гурт "Артіш"

Коли: 23 березня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт "Артіш"

Лауреати багатьох конкурсів і фестивалів рок-гурт Артіш, виступить в День народження вокаліста Тимофія Ведерника зі світовими та українськими рок хітами. Ви почуєте кавери на такі відомі гурти як Nirvana, Europe, Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles, Nazareth, Брати Гадюкіни, а також пісні із кінофільмів Тарантіно.

На концерті буде презентація авторської книжки технократичної поезії Тимофія Ведерника, під назвою "Флешка". Також буде прем’єра декількох найкращих авторських пісень з презентацією авторського ліцензійного патріотичного альбому.

10 Стендап Коміків

Коли: 24 березня, початок о 19:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 250 гривень

10 Стендап Коміків

Цього вечора 10 молодих комиків виступатимуть по 6 хвилин, кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Марк Свиридюк, Данил Повар, Ден Че, Микита Механіков, Діма Захарченко, Пучков Арсен, Микита Скремінський, Ануар Айад, Вова Ліннік та Діма Білоус

Ведучий: Паша Пінчук.

Вік гостей: 18+.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Трибʼют Ed Sheeran — гурт Jack London

Коли: 24 березня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 150 гривень

Трибʼют Ed Sheeran - гурт Jack London

На вас чекає трибʼют-концерт Ed Sheeran від гурту Jack London в Docker pub.

Ед Ширан — співак унікальний своєю історією: він показав приклад того, як треба виборювати мрію. Колись він просто виступав на міських майданчиках, а тепер мільйони фанатів у всьому світі чекають з нетерпінням на його новий тур.

Основні музичні жанри, в яких виступає Ед — піп, фолк та соул.

Підпільний Кіноклуб

Коли: 24 березня, початок о 19:00

Де: Generator Coworking

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 3

Вартість: 400 гривень

Підпільний Кіноклуб в Generator

"Підпільний кіноклуб"- це формат, де коміки як завжди дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Цього разу обговорюватимуть легендарний мультфільм "Шрек".

В цей вечір творити комедію для вас будуть:

- Юра Коломієць

- Лана Чубаха

- Артур Петров

- Антон Стенюк

- Олександр Качура.

Слава Бу. Рок-н-рол стендап

Коли: 24 березня, початок о 19:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

Слава Бу. Рок-н-рол стендап

Вечір імпровізу, приколів і русофобії. Глядачі беруть активну участь у створенні комедії.

Слава Бу — комік, патріот, натурал, бакалавр, козерог, інфлюенсер.

Частину коштів буде перераховано на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою із залученням русизмів лайливої форми. Рекомендовано особам від 18 років.

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дощ. Раду Поклітару

Коли: 24 березня, початок о 18:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 250 гривень

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дощ. Раду Поклітару

"Болеро" Моріса Равеля – легендарна балетна партитура ХХ століття, що у виконанні артистів трупи "Київ Модерн-балет" отримала цілком непередбачуване, сміливе трактування, просякнуте суперечливим духом нашого часу.

"Дощ" – це філософська розповідь у формі хореографічної сюїти про долі людей, мимоволі об’єднаних одним часом і простором. Етнічна музика, та контрастна їй музика Йоганна Себастьяна Баха – немов голоси людей, котрі розмовляють різними мовами…

Творча ідея вистави виростає з ідеї музичної (втілюючи концепцію Раду Поклітару): загальнолюдські цінності єднають різноманітні культури, й ментальності різних націй.

Вистава для дорослих "МЖМ: Мрію. Жадаю. Можу"

Коли: 24 березня, початок о 18:00

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул. Олександра Архипенка, 5

Вартість: від 250 гривень

Вистава для дорослих "МЖМ: Мрію. Жадаю. Можу"

Легка сучасна комедія про кохання, секс, почуття, розваги, інтриги, скандали…

Вистава про хлопця, який несподівано побачив драбину з прірви френдзони. І про дівчину, яка щиро вірила у справжню дружбу без сексу між чоловіком та жінкою. І ще про одного хлопця, який починає розуміти, що таке справжній життєвий успіх. І всі ці особи сходяться в одному готельному номері, щоб подарувати один одному справжній МЖМ…

BANGER IMPROV — комедійне шоу

Коли: 24 березня, початок о 17:00

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-а

Вартість: 300 гривень

BANGER IMPROV — комедійне шоу

Це комедійне шоу імпровізація! Жодного сценарію. Жодних побитих жартів або баянів. Максимум інтерактиву – Глядачі розповідають історії, дають обставини, місця, події, факти, хай що прийде в голову – та акторам доведеться це зіграти.

На сцені BANGER COMEDY IMPROV – пекельно гарячі хлопці. Воїни сміху, акторський спецназ, загартований у полум’ї Українського театру, індійського кіно та андерграунд-вистав. Досвідчені юнаки. Сильні патріоти та дуже сильні патріоти.

В кінці шоу на глядачів чекає аукціон, де будуть розіграні цікаві "артефакти". Увесь прибуток буде спрямовано на допомогу ЗСУ задля Перемоги!

Казка для дорослих "Крихітка Цахес"

Коли: 24 березня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр "Золоті ворота"

Адреса: вул. Шовковична, 7-а

Вартість: 350 гривень

Казка для дорослих "Крихітка Цахес"

"Цахеси" торують собі шлях до вершини в найрізноматніших сферах життя. Вони керують компаніями і проводять марафони по здійсненню мрій, вони користуються нашою довірою і присвоюють собі чужі досягнення, а іноді вони навіть стають диктаторами і керують цілими країнами.

То як же захиститися від чарів? Як бачити правду і донести її до інших? Ми вас не навчимо, бо і самі нерідко довіряємо тим, кому не слід було б. Доведеться досліджувати, експериментувати та разом випрацьовувати імунітет до омани.

Обмеження за віком: 16.

Інтерактивна екскурсія-квест "Козацькі таємниці Подолу"

Коли: 24 березня, початок о 12:00

Де: Зустріч біля пам'ятника Г. Сковороді на Контрактовій

Адреса: станція метро "Контрактова площа"

Вартість: 300 гривень

Інтерактивна екскурсія-квест "Козацькі таємниці Подолу"

Протягом прогулянки ви:

- дізнаєтесь, які місця в козацькому Києві були найпопулярнішими для побачень, духовного та фізичного зцілення

- позмагаєтесь у спритності, спостережливості, швидкості та кмітливості

- попліткуєте про цікаві факти з життя легендарних та маловідомих мешканців Подолу

- запам’ятаєте таємний рецепт довголіття від знатного козацького сотника

- перевірите, чи могли б ми займати високу посаду у Києві 18 століття та зробите ще багато несподіваних відкриттів.

