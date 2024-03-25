ЖК "Новопечерские Липки" едва не пострадал при ракетном ударе: все об элитном районе Киева

Квартал имеет более 140 объектов инфраструктуры

ЖК "Новопечерские Липки" находятся в Печерском районе Киева, где утром 25 марта было зафиксировано разрушение после ракетного удара РФ. По официальной информации ГСЧС Украины, в результате ракетной атаки было повреждено трехэтажное здание спортзала.

Судя по фото и видео, которые распространяются в сети, прилет был рядом с ЖК. "Телеграф" рассказывает в деталях об элитном жилом квартале "Новопечерские Липки".

Это флагманский проект комплексной застройки неподалеку от станции метро "Печерская" в Киеве. Продолжает развиваться и воплощать концепцию "города в городе", несмотря на все внешние вызовы.

Строительство квартала началось в 2007 году. После начала полномасштабной войны России против Украины, в апреле 2022 года застройщик возобновил строительство ЖК.

На территории квартала, занимающего 25 га, уже построено 6 очередей, 23 дома, 2 школы, детский сад, теннисная академия UTA, спортивно-оздоровительный комплекс, ландшафтный парк и открытый бассейн.

Фонтанный комплекс с водопадом

Также ЖК имеет более 140 объектов инфраструктуры, включая магазины, рестораны, кафе, салоны красоты. Круглосуточная охрана, более 900 камер наблюдения, подземные паркинги, которые могут служить укрытием.

Общественное пространство ЖК

Стоимость квартир от застройщика в почти готовых домах – от $2700 за квадратный метр. За однокомнатную квартиру придется отдать от 6 миллионов гривен. За двухкомнатную от 7,4 миллиона гривен.

Готовую квартиру с ремонтом от владельцев можно купить за 6-9 миллионов гривен.

Самые дорогие варианты можно встретить за 100–117 миллионов гривен.

Завершение строительства 7-й очереди запланировано на второй квартал следующего года. 8 очередь на этапе строительства. Всего в квартале запроектировано 3800 квартир.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве. Цены на недвижимость уже сравнялись с зафиксированными до начала войны и продолжают постепенно расти.