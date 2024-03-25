ЖК "Новопечерські Липки" ледь не постраждав під час ракетного удару: все про елітний район Києва

Квартал має понад 140 об'єктів інфраструктури

ЖК "Новопечерські Липки" знаходяться у Печерському районі Києва, де вранці 25 березня було зафіксовано руйнування після ракетного удару РФ. За офіційною інформацією ДСНС України, унаслідок ракетної атаки було пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу.

Судячи з фото та відео які ширяться в мережі, приліт був поряд з ЖК. "Телеграф" розповідає в деталях про елітний житловий квартал "Новопечерські Липки".

Це флагманський проєкт комплексної забудови неподалік від станції метро "Печерська" у Києві. Продовжує розвиватися та втілювати концепцію "міста в місті", попри всі зовнішні виклики.

Будівництво кварталу розпочалося у 2007 році. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, у квітні 2022 року забудовник відновив будівництво ЖК.

Наразі на території кварталу, що займає 25 га, вже збудовано 6 черг, 23 будинки, 2 школи, дитячий садок, тенісна академія UTA, спортивно-оздоровчий комплекс, ландшафтний парк та відкритий басейн.

Фонтанний комплекс з водоспадом

Також ЖК має понад 140 об'єктів інфраструктури, включаючи магазини, ресторани, кафе, салони краси. Цілодобова охорона, понад 900 камер спостереження, підземні паркінги, що можуть слугувати як укриттям.

Громадський простір ЖК

Вартість квартир від забудовника у майже готових будинках – від $2700 за квадратний метр. За однокімнатну квартиру прийдеться відати від 6 мільйонів гривень. За двокімнатний від 7,4 мільйона гривень.

Готову квартиру з ремонтом від власників можна придбати за 6-9 мільйонів гривень.

Найдорожчі варіанти можна зустріти за 100-117 мільйонів гривень.

Завершення будівництва 7-ї черги заплановано на другий квартал наступного року. 8 черга на етапі будівництва. Всього у кварталі запроєктовано 3800 квартир.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує однокімнатна квартира у Києві. Ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.