Завершается отопительный сезон в Киеве: у Кличко рассказали, как будут отключать тепло

Есть определенные правила предоставления услуги по теплоснабжению

С сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве начинается завершение отопительного сезона. Отключение отопления будет проходить постепенно.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "КИЕВ24". Он отметил, что централизованная система теплоснабжения Киева – самая большая в Европе, поэтому процесс отключения требует определенного времени.

"По распоряжению Виталия Кличко, с сегодняшнего дня в Киеве начинает завершаться отопительный сезон. Это не означает, конечно, что сегодня всех отключат. Для того чтобы запустить отопление, чтобы выключить отопление, нам необходимы фактически неделю. Будем говорить так. Во-первых, почему? Как мы с вами понимаем, есть определенные правила предоставления услуги по теплоснабжению", — сказал Бондаренко.

Согласно этим правилам, отопление выключается, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет выше +8°C.

"Природа, понимая все, что творится вокруг, решила нам подарить весну на этот раз еще немного раньше. В прошлом году мы завершали отопительный сезон в начале апреля", — подчеркивает заммэра. — "В этом году мы завершаем отопительный сезон все-таки в конце марта. Потому что среднесуточная температура дальше будет больше 10 градусов, что действительно прекрасно".

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