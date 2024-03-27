Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Деньги выделены под гарантии Японии и Великобритании

Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита на 1,5 миллиарда долларов. Деньги пойдут на поддержание политики восстановления и развития.

Как говорится в сообщении Кабмина, деньги будут выделены под гарантии Японии и Великобритании. Таким образом будут выделены 984 миллиона долларов и 515 миллионов долларов соответственно.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета", – отметил Министр финансов Сергей Марченко.

В то же время с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы с японских средств предусмотрена капитализация процентов в сумме 99,54 млн долларов США.

Программа DPL, по которой предоставляются средства, это проект направленный на поддержание реформ в Украине. Средства направляются в общий фонд госбюджета единым траншем по итогу выполнения условий.

Ожидается, что средства будут переданы в украинский госбюджет уже до конца текущего месяца.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины накануне снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) до 14,5%.