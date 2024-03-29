Скільки коштує долар в київських обмінниках: курс валют 29 березня

В обмінниках ціни на іноземні гроші стали стабільнішими

Долар не піднявся до 40 гривень, як і прогнозували експерти на цьому тижні. Американська валюта не змінилася в ціні за добу.

Євро також стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,22 грн

Євро (EUR): 42,36 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,89 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,40 грн

Євро (EUR): 42,88 грн

Злотий (PLN): 9,80 грн

Канадський долар (CAD): 29,05 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,66 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках не змінився навіть на копійку.

Купівля: 39,35 грн

Продаж: 39,45 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде ціна долара у квітні. Мінфінансів має продати валюту, яка прийде від Євросоюзу.