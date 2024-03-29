Скільки коштує долар в київських обмінниках: курс валют 29 березня
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В обмінниках ціни на іноземні гроші стали стабільнішими
Долар не піднявся до 40 гривень, як і прогнозували експерти на цьому тижні. Американська валюта не змінилася в ціні за добу.
Євро також стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,22 грн
Євро (EUR): 42,36 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,89 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,40 грн
Євро (EUR): 42,88 грн
Злотий (PLN): 9,80 грн
Канадський долар (CAD): 29,05 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,66 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках не змінився навіть на копійку.
Купівля: 39,35 грн
Продаж: 39,45 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде ціна долара у квітні. Мінфінансів має продати валюту, яка прийде від Євросоюзу.