Доллар упал: сколько стоит валюта в киевских обменниках
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Украинская гривна укрепилась на десяток копеек
На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания с тенденцией на небольшое удешевление. Цена доллара упала более чем на 10 копеек.
Курс евро более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
4 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,19 грн
Евро (EUR): 42,26 грн
Злотый (PLN): 9,83 грн
Канадский доллар (CAD): 28,89 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,16 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,40 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 9,86 грн
Канадский доллар (CAD): 29,16 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,64 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках упал на несколько копеек.
Покупка: 39,35 грн
Продажа: 39,45 грн
Ранее "Телеграф" писал, что ждать от курса доллара в начале апреля. Ситуация на валютном рынке будет в основном зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.