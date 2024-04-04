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Доллар упал: сколько стоит валюта в киевских обменниках

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
Американская валюта
Американская валюта. Фото Unsplash.com

Украинская гривна укрепилась на десяток копеек

На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания с тенденцией на небольшое удешевление. Цена доллара упала более чем на 10 копеек.

Курс евро более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

4 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,19 грн

Евро (EUR): 42,26 грн

Злотый (PLN): 9,83 грн

Канадский доллар (CAD): 28,89 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,16 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,40 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 29,16 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,64 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках упал на несколько копеек.

Покупка: 39,35 грн

Продажа: 39,45 грн

Ранее "Телеграф" писал, что ждать от курса доллара в начале апреля. Ситуация на валютном рынке будет в основном зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.

Теги:
#Доллар #Новости Киева #Курс валют #Обменники