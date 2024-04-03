Тепло не порадует киевлян: прогноз погоды в Киеве

Завтра в городе будет достаточно ветрено

Сегодня, 3 апреля, в Киеве бушуют сильные-крепкие ветры, также ожидается кратковременный небольшой дождь. Завтра, 4 апреля, в столице ожидается самый холодный день.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют ночью местами мелкий дождь, днем без осадков.

Температура воздуха ночью упадет до +7°…+5°, днем столбики термометра поднимутся до +9°…+11°. В этот день в столице будет достаточно ветрено. Ветер северо-западный, скорость порывов 7-12 м/с.

Карта погоды на 4 апреля

На следующую ночь температура воздуха упадет до +2°…0°. Затем снова придет тепло. На выходных столбики термометра поднимутся до 18 градусов тепла.

В конце рабочей недели ожидаются небольшие осадки. Сила ветров не превысит 10 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологических явлениях — в регионе объявлен уровень опасности.