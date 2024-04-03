Тепло не порадует киевлян: прогноз погоды в Киеве
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Завтра в городе будет достаточно ветрено
Сегодня, 3 апреля, в Киеве бушуют сильные-крепкие ветры, также ожидается кратковременный небольшой дождь. Завтра, 4 апреля, в столице ожидается самый холодный день.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют ночью местами мелкий дождь, днем без осадков.
Температура воздуха ночью упадет до +7°…+5°, днем столбики термометра поднимутся до +9°…+11°. В этот день в столице будет достаточно ветрено. Ветер северо-западный, скорость порывов 7-12 м/с.
На следующую ночь температура воздуха упадет до +2°…0°. Затем снова придет тепло. На выходных столбики термометра поднимутся до 18 градусов тепла.
В конце рабочей недели ожидаются небольшие осадки. Сила ветров не превысит 10 м/с.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологических явлениях — в регионе объявлен уровень опасности.