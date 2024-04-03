Наличный курс снова вырос: продолжит ли доллар дорожать до конца недели

Эксперт дала прогноз

До конца этой недели на валютном рынке Украины будут проходить курсовые колебания с тенденцией на небольшое удешевление.

В течение 25-31 марта показатели достигли 39,6 гривны из-за повышенного колебания безналичного курса. Об этом говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 канала.

По ее словам, в течение 3-7 апреля будет отслеживаться небольшое удешевление доллара. Поэтому эта неделя может принести колебания курса американской валюты в пределах 39,20-39,80 гривен.

Золотько отметила, что спроса со стороны населения для поддержки растущего тренда оказалось недостаточно, поэтому наличный рынок начал текущую неделю с курсом продажи валюты в коридоре 39,40-39,50 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 апреля

По данным портала "Минфин", в среду, 3 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,10 грн (покупка) и 39,60 (продажа). Наличный курс — 39,40 (покупка) и 39,51 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,32 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие курсовые качели доллара ожидаются в начале апреля в Украине.