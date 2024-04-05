Мистика и легенды: где находится киевский Афон и как выглядят древние Китаевские пещеры (фото)

Здесь совершенно не ощущается суета мегаполиса

Китаево – это поистине магическое место, которое обросло большим количеством легенд и домыслов. Всё здесь овеяно дымкой тайны: многоуровневые подземные галереи, монашеские пещеры, чудотворные иконы, купальни и живописные пруды.

Посетители этой местности с уверенностью заявляют о том, что здесь царит "тяжелая" и "мистическая" энергетика. Что же из себя представляет Китаево, кто жил здесь в пещерах и как сюда добраться — читайте в материале "Телеграфа".

История Китаево

Свято-Троицкий Китаевский монастырь, также известный как Китаевская пустынь — это православный монастырь, который располагается на окраине Киева — в Китаеве — исторической местности столицы. Действовал монастырь в XVIII — начале XX веков и был восстановлен в 1990-е годы.

Документированная история обители начинается с 1716 года, и ещё в XIX веке Китаев стал популярным местом паломничества. Пустынь была известна своими садами, которыми занимались опытные садоводы из монашествующей братии.

Китаевская пустынь

К концу XIX века окончательно сложился архитектурный ансамбль монастырского подворья шестиугольной формы. В него вошли кирпичная Троицкая церковь, 45-метровая колокольня, трапезная с церквями Двенадцати апостолов и Трёх святителей — Петра, Алексия и Ионы, дом настоятеля, братский корпус, двухэтажный дом для престарелых священнослужителей, келейные корпуса и кирпичная ограда с экономическими воротами.

Свято-Троицкий Китаевский монастырь

В 1920-е годы храмы продолжали действовать, но сама пустынь уже не принадлежала монахам: в кельях разместили детскую колонию, часть сооружений использовались сельскохозяйственными учреждениями. В 1930 г. пустынь была окончательно ликвидирована, территория и сооружения переданы Всесоюзному исследовательскому институту плодового и ягодного хозяйства.

После войны на территории пустыни располагались Республиканский учебно-производственный комбинат пчеловодства и Украинский научно-исследовательский институт защиты растений.

В 1990 году зарегистрировали приход, Троицкий храм передали Украинской православной церкви и в нём после ремонта возобновились богослужения. Параллельно в 1993 году в храме Двенадцати апостолов возобновили скит Киево-Печерской лавры. После археологических исследований 1993—1994 годов обустроили пещеры и в них освятили Храм преподобного Досифея Киевского. В 1996 году обитель из скита преобразовали в самостоятельный монастырь. В 2010 году приход упразднили, и Троицкая церковь стала главным храмом обители.

Свято-Троицкий Китаевский монастырь

Самые известные монахи

Самым известным обитателем и монахом Китаево является, наверное, старец Досифей. Его биография и духовный путь овеяны легендами. Поговаривают, что старец был вовсе не мужчиной. На самом деле, это была женщина, в миру — рязанская дворянка Дарья Тяпкина. Из-за уединенного образа жизни до самой смерти это оставалось тайной.

Перед смертью старец вышел из затвора и слёзно попросил у всех прощения. Прожив от рождения 55 лет, старец Досифей преставился, предстоя в молитве, 25 сентября 1776 года, в день памяти Сергия Радонежского.

Лик Досифея

В монахи Киево-Печерской Лавры Досифей был пострижен после визита самой Императрицы Елизаветы в 1744 году. Узнав о мудреце, она пожелала личного визита и посещала его в келье.

Не смотря на то, что сама Дарья перед смертью завещала предать свое тело земле, не касаясь его — то есть, не омывая, секрет Досифеи был раскрыт благодаря ее сестре. Взглянув на его портрет, она узнала в нем Дарью.

Так, Досифея предала свой дух Богу в молитве, при этом в левой руке у неё находилась записка: "Тело моё приготовлено к напутствованию вечной жизни; молю вас, братия, не касаясь предать его обычному погребению", что и было исполнено в точности.

Тайна была раскрыта, когда родная сестра Дарьи взглянула на портрет старца Досифея на надгробии и узнала свою пропавшую сестру. Тогда все поняли, что старец Досифей не кто иной, как девица. Стали понятны многие необъяснимые факты из биографии святой. Тем не менее, три попытки обрести мощи Досифеи оказались неудачными.

Кенотаф на предполагаемом месте захоронения Досифеи Киевской

Еще один известный монах Китаевской пустыни — Феофил, монашеское имя Феодорит. К нему приходило множество людей, ведь его считали настоящим чудотворце. Верили, что он способен исцелять, обладает даром пророчества. Будущее Фомы, как звали его в миру, предопределено было еще в детстве.

Житие сообщает, что после своего рождения Фома не хотел есть материнское молоко, но не отказывался от постной пищи (разваренная репа и морковь). Это вызвало ужас у его суеверной матери и она трижды пыталась утопить ребёнка, но он чудесным образом был спасался. К семи годам Фома осиротел и стал скитальцем.

Китаевские пещеры

Известно Китаево прежде всего благодаря монашескому поселению и разветвленной сети пещер: в 1716 году Киево-Печерская Лавра построила отдельный скит, удаленный от основной своей территории. Там нашли себе место для молитв и уединенной жизни монахи-схимники. Это место быстро стало популярным среди православных паломников.

Пещеры в Китаево

Ученые предполагают, что рукотворное подземелье могло появиться еще в дохристианские времена как жилье и убежище для людей, однако доказательств этого нет.

На территории Китаево сейчас существует действующая пещерная церковь. До этого китаевские пещеры простояли заброшенными до 1857 года, когда были случайным образом обнаружены. Сейчас пещеры открыты для свободного посещения — узкая стометровая подземная галерея разветвляется множеством крошечных часовенок и тесных отшельнических келий.

Вход в пещеры бесплатный, но стоит купить свечу. В подземелье она будет единственным освещением и поможет вам хоть что-то разглядеть.

Пещеры в Китаево

Пещеры в Китаево

Икона с ножом и "одержимый" монах

Однажды один из монахов, диакон, в обязанности которого входило наблюдение за порядком в церкви, не успел вовремя прийти к трапезе. Ему было сделано замечание, а в обеде отказано.

Проголодавшийся послушник счёл это оскорблением. После того, как его настоятельные требования не увенчались успехом, взбешённый диакон обрушил свой гнев на икону: "До которого времени я буду служить Тебе, Богородице? Трудись, трудись, а за все это не только нет ничего у меня, но даже и куска хлеба в подкрепление усталых сил моих!".

Прокричав эти слова, диакон пронзил святыню ножом. Из пореза хлынула кровь, а лик Богоматери смертельно побледнел. Не в силах пережить своего преступления, диакон ослеп и потерял рассудок. А вскоре весть об этом происшествии облетела весь монастырь.

Игумен, испытывая жалость к своему несчастному собрату, всю ночь провёл в молитвах о спасении его души, помиловании и исцелении грешника. Однако слепота и помешательство не оставляли бедного диакона.

«Закланная» икона Пресвятой Богородицы

В течение последующих трёх лет монастырская братия возносила к Богу молитвы о спасении бедняги. Наконец Богородица посетила игумена во сне и сказала, что дарит дерзкому диакону помилование. Вместе с тем, как гласит легенда, "рука его за дерзость и святотатственный поступок против Меня будет осуждена во второе пришествие Христово".

Наутро грешник, действительно, прозрел, к нему вернулся рассудок. Остаток жизни он провёл в молитвах, раскаиваясь в своём преступлении.

Через три года после смерти диакона тело его открыли. Монахи, совершавшие этот обряд, увидели, что его рука, которой он совершил свой проступок, не истлела и почернела.

«Закланная» икона Пресвятой Богородицы с изображением ножа

Как добраться до Китаево

Адрес: ул. Китаевская, 15, 32.

Телефон: +380 67 443 0102.

Свято-Троицкий Китаевский монастырь

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