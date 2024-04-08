Курс валют продолжает падать: сколько стоит доллар в Киеве

Євро продолжает дешеветь

Из-за снижения спроса на валюту доллар постепенно падает в цене. За выходные иностранная валюта подешевела на 20 копеек.

Цена на евро тоже упала. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 38,84 грн

Евро (EUR): 42,09 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,64 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,00 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,24 грн

Евро (EUR): 42,74 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 28,85 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках также упал на десяток копеек.

Покупка: 39,18 грн

Продажа: 39,30 грн

Ранее "Телеграф" писал, что ждать от курса доллара в апреле. Из-за валютных интервенций будет несколько изменчивым. Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке.