Курс валют продолжает падать: сколько стоит доллар в Киеве
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Євро продолжает дешеветь
Из-за снижения спроса на валюту доллар постепенно падает в цене. За выходные иностранная валюта подешевела на 20 копеек.
Цена на евро тоже упала. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 38,84 грн
Евро (EUR): 42,09 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,64 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,00 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,24 грн
Евро (EUR): 42,74 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 28,85 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках также упал на десяток копеек.
Покупка: 39,18 грн
Продажа: 39,30 грн
Ранее "Телеграф" писал, что ждать от курса доллара в апреле. Из-за валютных интервенций будет несколько изменчивым. Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке.