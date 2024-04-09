Убийство подростка на станции киевского фуникулера: подозреваемый находится в СИЗО

Нападавший был оперативно задержан — сопротивления он не оказывал

Злоумышленник, которого обвинили в убийстве 16-летнего парня на верхней станции столичного фуникулера находится в СИЗО. Как оказалось, парня убил мастер-сержант Управления государственной охраны Украины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В социальных сетях знакомые убитого подростка начали писать о том, что нападавший активно пытается "замять" это дело и его уже отпустили на свободу. В пресс-службе Управления государственной охраны Украины опровергли подобные слухи и заявили о том, что злоумышленник взят под стражу и находится в СИЗО.

Так, после убийства 16-летнего подростка на станции киевского фуникулера, в соцсетях появилась информация о том, что напавший на школьникамужчина является бывшим сотрудником ГБР и старается "решить вопрос" используя свои связи. По заявлениям ближайшего окружения Максима (так звали убитого парня) преступник пытается избежать ответственности и его уже, якобы, отпустили из СИЗО.

Как оказалось, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был оперативно задержан.

В пресс-службе Управления государственной охраны Украины подтвердили, что злоумышленник взят под стражу и находится в СИЗО.

Также в ведомстве заявили, что они сотрудничают со следствием и не оправдывают действия своего бывшего сотрудника — военнослужащего.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Максиму было всего 16 лет

Как оказалось, напал на подростка 30-летний мужчина, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был оперативно задержан.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в совершении умышленного убийства. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Злоумышленник был оперативно задержан

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