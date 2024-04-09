Вбивство підлітка на станції київського фунікулера: підозрюваний перебуває у СІЗО

Нападника оперативно затримали

Зловмисник, якого звинуватили у вбивстві 16-річного хлопця на верхній станції столичного фунікулера, перебуває в СІЗО. Як виявилось, хлопця вбив майстер-сержант Управління державної охорони України, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У соціальних мережах знайомі вбитого підлітка почали писати про те, що нападник активно намагається "зам’яти" цю справу та його вже відпустили на волю. У прес-службі Управління державної охорони України спростували подібні чутки та заявили про те, що зловмисника взято під варту і він перебуває у СІЗО.

Так, після вбивства 16-річного підлітка на станції київського фунікулера, в соцмережах з’явилася інформація про те, що чоловік, який напав на школяра, є колишнім співробітником ГБР і намагається "вирішити питання" використовуючи свої зв’язки. За заявами найближчого оточення Максима (так звали вбитого хлопця) злочинець намагається уникнути відповідальності і його вже нібито відпустили із СІЗО.

Як виявилося, напав на підлітка Косов Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та був оперативно затриманий.

У прес-службі Управління державної охорони України підтвердили, що зловмисника взято під варту і перебуває у СІЗО.

Також у відомстві заявили, що вони співпрацюють із слідством та не виправдовують дії свого колишнього співробітника — військовослужбовця.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув слівний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції, чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Максимові було лише 16 років

Як виявилося, напав на підлітка Косоа Артем Володимировича 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та був оперативно затриманий.

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру у скоєнні навмисного вбивства. Чоловіку може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Зловмисника оперативно затримали

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві в ліфті живцем згорів чоловік. Мешканці будинку кажуть про те, що відчули запах диму і почули крики людини, проте не могли зрозуміти звідки саме вони доносяться.