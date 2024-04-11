Трагедия на фуникулере в Киеве: сестра друга погибшего подростка сделала новые заявления

Девушка откровенно заявила, что у Косова, вероятно, есть "много связей и шанс избежать наказания, которое он заслуживает"

Убийца 16-летнего подростка — Максима Матерухина на станции фуникулера в Киеве — сотрудник УГО Артем Косов якобы пытается избежать наказания. Он распространяет неправдивую информацию о конфликте.

Об этом заявила сестра друга погибшего парня в Instagram. Девушка призвала предоставить огласку этой истории.

Она прокомментировала подробности конфликта и заявила, что под постами, посвященным смерти парня, появились негативные комментарии.

В частности, о том, что на самом деле работника УГО спровоцировала российская музыка, которую слушали подростки.

При этом, по словам девушки, в тот момент никто из них не слушал музыку.

Также комментаторы пишут, что подростки якобы сами провоцировали сотрудника УГО, так как были якобы в состоянии алкогольного опьянения.

"Еще раз повторю — дети общались между собой, а Максим (погибший парень) вообще смотрел в окно фуникулера. Никто с убийцей не говорил, не ссорился и тем более не провоцировал его", — заявила знакомая погибшего.

По ее словам, подростки перед убийством Максима были возле нижних дверей фуникулера, а сам Косов — рядом с другим выходом.

"После того, как фуникулер доехал, Максим и его друзья вышли через нижние двери, Максим был последним. Вопрос: почему мужчина (Косов — Ред.) не вышел через двери, которые находились рядом с ним? Почему он следовал за Максимом? Это говорит о том, что Косов хотел спровоцировать и убить Максима", — сказала девушка.

Она откровенно заявила, что у Косова, вероятно, есть "много связей и шанс избежать наказания, которое он заслуживает".

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

С Матерухиным, который был убит 30-летним сотрудником Управления госохраны Украины на станции столичного фуникулера, пришло проститься очень много людей. К гробу подростка приносили живые цветы и венки.