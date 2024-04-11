Трагедія на фунікулері у Києві: сестра друга загиблого підлітка зробила нові заяви

Дівчина відверто заявила, що у Косова, ймовірно, є "багато зв’язків і шанс уникнути покарання, на яке він заслуговує"

Вбивця 16-річного підлітка — Максима Матерухіна на станції фунікулера в Києві — співробітник УДО Артем Косов нібито намагається уникнути покарання. Він розповсюджує неправдиву інформацію про конфлікт.

Про це заявила сестра друга загиблого хлопця у Instagram. Дівчина закликала надати розголосу цій історії.

Вона прокоментувала подробиці конфлікту та заявила, що під постами, присвяченими смерті хлопця, з’явилися негативні коментарі.

Зокрема про те, що насправді працівника УДО спровокувала російська музика, яку слухали підлітки.

При цьому, за словами дівчини, на той момент ніхто з них не слухав музики.

Також коментатори пишуть, що підлітки нібито самі провокували співробітника УДО, оскільки нібито були в стані алкогольного сп’яніння.

"Ще раз повторю — діти спілкувалися між собою, а Максим (загиблий хлопець) взагалі дивився у вікно фунікулера. Ніхто з убивцею не говорив, не сварився і тим більше не провокував його", — заявила знайома загиблого.

За її словами, підлітки перед убивством Максима були біля нижніх дверей фунікулера, а сам Косов — поряд із іншим виходом.

"Після того, як фунікулер доїхав, Максим та його друзі вийшли через нижні двері, Максим був останнім. Запитання: чому чоловік (Косов — Ред.) не вийшов через двері, які знаходилися поряд з ним? Чому він слідував за Максимом? Це говорить про те, що Косов хотів спровокувати та вбити Максима", — сказала дівчина.

Вона відверто заявила, що у Косова, ймовірно, є "багато зв’язків і шанс уникнути покарання, на яке він заслуговує".

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув слівний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим закінчився кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

З Матерухіним, якого було вбито 30-річного співробітника Управління держохорони України на станції столичного фунікулера, прийшло попрощатися дуже багато людей. До труни підлітка приносили живі квіти та вінки.