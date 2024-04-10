В Киеве попрощались с подростком, которого убили на станции фуникулера (фото)

К дому, где жил Максим пришло огромное количество людей

В среду, 10 апреля, в столице прошла церемония прощания с 16-летним подростком, которого пьяный сотрудник УГО убил на верхней станции киевского фуникулера. В последний путь провести школьника пришли его близкие и родные, друзья, одноклассники и учителя.

Прощались с Максимом возле подъезда дома в котором он проживал с родителями и младшим братом. Кадры с места опубликовали в Телеграм-канале "Киев 24".

С Максимом Матерухиным, который был убит 30-летним сотрудником Управления госохраны Украины на станции столичного фуникулера, пришло проститься очень много людей. К гробу подростка приносили живые цветы и венки.

Провести парня в последний путь пришли его близкие и родные, друзья, одноклассники и учителя.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как оказалось, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он был оперативно задержан — никакого сопротивления мужчина не оказывал.

Также в ведомстве заявили, что они сотрудничают со следствием и не оправдывают действия своего бывшего сотрудника — военнослужащего.

Во вторник, 9 апреля, в Печерском суде Киева избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере. Его отправили в СИЗО на два месяца без возможности внесения залога.

Стоит отметить, что на суде он все время молчал. Его представители настояли на том, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник не признает свою вину

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной школы СОШ №36. Парень занимался спортом и был воспитанником СДЮСШ по футболу "Смена".

Максиму было всего 16 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошел конфликт между пассажиром и водителем такси Bolt. По словам клиента такси, у водителя не оказалось сдачи и он начал вести себя агрессивно, а затем и вовсе остановил авто посреди улицы и попытался напасть на парня с ножом.