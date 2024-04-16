В Киеве растет заболеваемость коклюшем: чем он опасен и как уберечься

В Украине вспышки коклюша происходят каждые 3-4 года

В последнее время наблюдается рост заболеваемости коклюшем — острым инфекционным заболеванием, которое сопровождается приступами спазматического кашля и воспалением верхних дыхательных путей. Среди больных больше всего детей дошкольного и раннего школьного возраста.

Коклюш очень заразен — он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Об этом сообщают на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Так, с прошлого года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 года зафиксировано 515 случаев заболевания. За аналогичный же период 2023 года было зарегистрировано всего 27 случаев. Это свидетельствует о том, что коклюш распространяется по территории Украины очень быстрыми темпами.

По данным Минздрава, 95,9% всех заболевших — это дети и всего 4,1% — взрослые. Большинство заболевших — дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Коклюш: что известно о заболевании

Нужно понимать, что коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых она может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и даже смерти.

Старшие дети и взрослые преимущественно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм

Пути заражения

Единственным источником коклюша является зараженный человек, который представляет опасность для окружающих с первых дней перехода заболевания в активную форму. Наибольшую опасность он представляет с момента появления первых симптомов заболевания.

В первую неделю появления кашля и воспаления верхних дыхательных путей все заболевшие выделяют патоген во внешнюю среду. Постепенно, в течение 2-3 недель, этот процесс замедляется.

Большую опасность представляют зараженные со стертой формой заболевания (особенно для детей), способные передавать инфекцию окружающим.

Передача инфекции происходит только при непосредственном контакте с зараженным на расстоянии не более 2 метров.

У человека восприимчивость к коклюшу высокая. Чаще всего болеют дети, в том числе, новорожденные.

После перенесенного коклюша, формируется пожизненный и стойкий иммунитет. Повторные заболевания наблюдаются, как правило, в пожилом возрасте.

Симптомы

сухой кашель, который постепенно усиливается;

болезнь начинается, как обычная простуда, но через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель;

кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ;

у грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время;

беспокойство и раздражительность;

ринит (у детей выделения из носа особенно сильные) с вязким отделяемым;

Выздоровление начинается через 4-8 недель, а иногда — от 2 до 6 месяцев.

При возникновении первых симптомов коклюша необходимо незамедлительно обратиться в больницу.

Осложнения коклюша:

воспаление тканей легких

воспаление бронхов

эмфизема легких

гнойный отит

эпилептические припадки

воспаление плевральных лепестков, окружающих каждую долю легких

энцефалопатия.

Коклюш может привести к таким тяжелым осложнениям, как:

снижение объема легкого

кровоизлияние в мозг

отек мозга

разрыв мышц живота

повреждение барабанных перепонок

грыжи

попадание воздуха в плевральную полость из-за повреждения легких во время приступов кашля

У детей частым осложнением коклюша является ложный круп.

Как защититься

Рост числа заболевших в последние годы набирает особенную силу, что связано с большим количеством невакцинированных детей.

Эффективно защитить от заболевания может только вакцина от коклюша. Именно поэтому всем детям необходимо делать прививки. Всего должно быть четыре вакцинации — в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам на сроке от 16 до 32 недель беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.

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