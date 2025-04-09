Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал объяснений у сети украинских ресторанов: что его огорчило

Чиновник также призвал госучреждения проверить деятельность сети

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев публично обратился к представителям сети ресторанов "Gaga", требуя объяснений относительно системного нарушения фискальной дисциплины.

Как сообщил чиновник в своем телеграмм-канале, заведения этой сети сознательно избегают использования регистраторов расчетных операций (РРО) и не выдают клиентам никаких чеков. Кроме того, речь идет о выдаче зарплат "в конвертах" без уплаты налогов и взносов, что наносит ущерб государственному бюджету и создает неравные условия на рынке.

"Честно, когда мне рассказали, сам не поверил, что вот прям так категорично — вообще никому ни одного чека. Пошел проверить сам. Поразился", — прокомментировал нардеп.

Глава комитета по финансам подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны честная уплата налогов — это не только правовая, но и моральная обязанность бизнеса перед государством и ВСУ.

Он также обратился в Государственную налоговую службу (ГНС) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) с просьбой провести проверку деятельности сети.

Отдельно Гетманцев подчеркнул, что замечания не касаются добросовестных налогоплательщиков ресторанной отрасли, в частности, Salateira, Goodwine и других.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Государственная налоговая служба ввела обновленный механизм контроля за онлайн-торговлей: отныне все оплаты, произведенные через сервисы с автоматической фискализацией, обязательно сопровождаются выдачей чека.