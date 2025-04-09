Женщины целуют в губы и потирают промежность: как выглядит самая "сексуальная" могила в мире и кому она принадлежит

Кто такой Виктор Нуар, который даже после смерти остается любимцем женщин?

В мире существует много необычных захоронений людей, которые привлекают внимание общественности. К примеру, на одном из кладбищ Парижа есть могила журналиста Виктора Нуара, ставшая легендарной и очень популярной среди представительниц прекрасного пола.

Victor Noir (псевдоним, настоящее имя Иван Салмон) родился 27 июля 1848 года в коммуне Аттиньи и погиб на дуэли в возрасте всего лишь 22 лет. Поскольку в этом деле оказались замешаны представители королевской семьи, обстоятельства его смерти были тщательно засекречены. Правда о гибели журналиста всплыла лишь годы спустя, пишет Historic Vids.

Виктор Нуар — что о нем известно и как умер

Он работал младшим журналистом в парижской газете "Марсельеза" во второй половине XIX века. В то время владелец издания Анри Рошфор и главный редактор Паскаль Груссе оказались втянуты в острый конфликт с Пьером Бонапартом — племянником Наполеона I и двоюродным братом тогдашнего императора Наполеона III.

Виктор Нуар. Фото: wikipedia.org

Напряжение между сторонами нарастало, и Груссе отправил Виктора Нуара передать Пьеру Бонапарту вызов на дуэль. В ходе встречи вспыхнула ссора, во время которой Бонапарт выхватил пистолет и застрелил Нуара. Это произошло 10 января 1870 года.

Гибель Виктора Нуара от рук Пьера Бонапарта. Фото: иллюстрация

Смерть молодого журналиста вызвала массовое возмущение, потому что он был убит во время исполнения профессионального долга, а убийца избежал сурового наказания (Наполеона оправдали). На его похороны пришли около 100 тысяч человек — это стало крупной акцией против Второй империи во Франции.

Необычный памятник, который целуют женщины

Создать скульптуру из бронзы было поручено известному французскому скульптору Жюлю Далоу. Он решил изобразить Виктора в момент его трагической гибели и создал фигуру в натуральную величину — тело журналиста, якобы лежащее на земле. По неясным причинам Далоу добавил скульптуре весьма заметную выпуклость в районе бедер, которую облюбовали женщины со всего мира. Могила находится на кладбище Пер-Лашез.

В 1970-х годах из ниоткуда возникла городская легенда о том, что памятник Нуару приносит успех в интимных делах. Так, согласно поверьям:

Если прикоснуться к выпуклости на брюках, это принесет сексуальную удачу или плодородие.

Также считается, что если поцеловать его статую и оставить цветок в шляпе, это поможет в любовных делах или приведет к скорому замужеству.

Неудивительно, что из-за многочисленных поцелуев и прикосновений бронза в этих местах отполирована до блеска, в отличие от остальной части статуи.

В 2004 году вокруг могилы установили ограждение, чтобы ограничить доступ к статуе и защитить ее от чрезмерного внимания. Однако после волны протестов ограду убрали, и теперь дамы вновь могут свободно целовать и трогать "интимные" места памятника Виктору Нуару.

Возле могилы Нуара даже проводят эротические фотосессии. Фото: instagram.com/90sanxiety

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