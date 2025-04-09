Украинцы могут изменить вид пенсии: что нужно знать и когда это имеет смысл

Часто сами пенсионеры не знают, что имеют право на другой, более выгодный вид пенсии.

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает: если человек имеет право на несколько видов пенсии — по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца — он может выбрать один из них. При этом есть особенности для каждого вида.

Пенсия за выслугу лет

Если человек имеет право на такую пенсию, но продолжает работать, получает только зарплату. Если после назначения пенсии за выслугу лет человек не работал, то и пенсия по возрасту после 60 лет будет рассчитываться по тем же данным, фактически изменится только его вид. Но если человек после выхода на пенсию по выслуге работал, то стаж и заработок, приобретенный после этого, могут быть учтены для перерасчета — при подаче соответствующего заявления. Это увеличивает коэффициент страхового стажа и заработной платы.

Пенсия по инвалидности

Если человек с инвалидностью после выхода на пенсию работал и набрал не менее 24 месяцев страхового стажа, то при переходе на пенсию по возрасту при расчете учитывают средний заработок за последние три года перед обращением, что позволяет повысить размер пенсии. При назначении пенсии по инвалидности в стаж засчитывается весь период до 60 лет с момента назначения инвалидности, но при переходе на пенсию по возрасту — только фактический страховой стаж.

Пенсия по потере кормильца

Вдова может претендовать на часть пенсии умершего мужчины в случае, если она не трудоспособна и мужчина ее удерживал. Обычно выплачивают 50%, но в случае жены погибшего воина, размер выплат не может быть меньше двухкратного размера прожиточного минимума — 4722 грн. Если жена в настоящее время получает пенсию по инвалидности с детства, выплаты суммируются.

Как перейти на другую пенсию

Процедура перехода – не автоматическая. Следует подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить соответствующие документы, подтверждающие стаж, заработок и право на изменение пенсии. После этого в Пенсионном фонде должны до 10 дней на принятие решения.

Ранее Телеграф рассказывал, что переоформить на себя пенсию умершего могут не только вдовы или вдовцы, но и другие родственники. Условия те же, в частности, быть на иждивении.