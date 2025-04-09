На чьей стороне Китай? Что известно о позиции КНР насчет войны в Украине

Войну в Украине они называют или "конфликтом", или "кризисом"

Реакция Китая на взятие в плен Вооруженными Силами Украины китайских военнослужащих не заставила себя ждать. Страна решительно открестилась от всякой причастности к возможной отправке своих войск "в помощь" россиянам. Такая "вовлеченность" в войну противоречит сдержанной позиции КНР и политике невмешательства.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о позиции КНР относительно войны в Украине, а также ее влиянии на дипломатические и экономические отношения.

Полномасштабное вторжение России в 2022 г. и война в 2014 г. стали кризисными моментами в отношениях Украины и Китая. Ведь Поднебесная открыто не поддерживала и не осуждала ни одну из сторон, придерживаясь политики невмешательства. Даже войну в Украине они называют или "конфликтом", или "кризисом".

К примеру, в декабре 2024 года во время видео-встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин отметил: "Китай продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, работать над созданием синергии в международном сообществе и играть конструктивную роль в мирном разрешении украинского кризиса ". ​

Китай в основном акцентирует внимание на важности достижения мира дипломатическим путем и даже не поддерживает идею мирного соглашения по Украине, которая будет определяться только между США и Россией.

Но политика невмешательства может встряхнуться в будущем, ведь СМИ отмечают, что КНР рассматривает возможность присоединиться к международной миротворческой миссии на территории нашей страны. Как пишет WELT, китайские дипломаты в Брюсселе провели консультации с ЕС, выясняя, насколько такой шаг приемлем для европейских партнеров. Целью же участия Китая может быть влияние на позицию России по введению миротворческих сил.

Но пока Китай тяготеет к наступлению мира в Украине, неизменным остается, что Пекин является величайшим поставщиком комплектующих к дронам, которые использует как Украина, так и Россия. По словам секретаря Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Романа Костенко, "ключи от дроновой войны" у Пекина. И на этом Китай зарабатывает немалые деньги.

К тому же Китай продолжает активно развивать отношения с Россией, особенно после введения санкций против последней. РФ получает от Китая немало сырья и комплектующих, которые затем используют на оборонных предприятиях. Более того, Пекин поставляет Москве химические вещества, которые используются в том числе и для производства ядерного оружия. Но публично Китай призывает Россию воздержаться от ядерных ударов по Украине.

Когда сформировались отношения Украины и Китая и как на них повлияла война

Дипломатические отношения нашего государства и КНР начались 4 января 1992 года после того, как Китай признал независимость Украины 27 декабря 1991. В марте 1993 года Украина открыла в Пекине посольство, а в августе 2001 года — Генеральное консульство в Шанхае.

Китайское же посольство в Украине было открыто в 1992 году в Киеве, в 2006 году — Генеральное консульство КНР в Одессе.

В дальнейшем отношения двух стран развивались и углублялись вплоть до 2014 года, когда после начала войны, настал первый кризисный момент у них. Ведь Китай избрал сдержанную позицию, чтобы сохранить отношения со всеми сторонами для развития своей внешнеполитической стратегии.

Развитие отношений между Украиной и Китаем после 2014 года продолжалось, в частности, в экономической сфере. К 2018 году Украина стала крупнейшим экспортером кукурузы в Китай, а также снабжала современными реактивными двигателями для китайских военных самолетов.

Но уже с 2022 года отношения Украины и Китая долгое время сводились только к дипломатическим контактам. В июле 2024 г. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай с целью обсуждения конфликта с Россией и призвал Китай поспособствовать мирному урегулированию войны.

Дмитрий Кулеба и глава МИД Китая Ван И

Но уже в этом году, 7 марта 2025, стало известно, что Украина подписала с Китаем соглашение, открывающее возможности для расширения экспорта украинских аграрных продуктов. В частности, теперь украинские производители смогут поставлять в КНР горох и рыбу и морепродукты, выловленные в природных водоемах.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия и Китай планируют провести совместный саммит в мае 2025 года.