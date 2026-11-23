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ДБР, которое в течение лет подвергалось критике со стороны антикоррупционных активистов и требований по перезагрузке, пригодилось близкому окружению руководителя САП Александра Клименко. После обнародования записей, на которых фигурируют его жены и ее подруги, именно бюро зарегистрировало их заявление о якобы провокации взятки.

Об этом сообщил экс-генпрокурор Руслан Кравченко.

По его словам, к обнародованию фигуранты не обращались с заявлениями о провокации. В то же время, он утверждает, что они регулярно получали деньги от клиентов за "решение вопросов". Заявление в ДБР женщины подали только после того, как история получила публичную огласку.

"Выходит интересная ситуация: когда ДБР расследует дела против антикоррупционеров — оно "преступно" и нуждается в перезагрузке. А когда может помочь жене руководителя САП избежать ответственности — его услуги вдруг становятся вполне приемлемыми", — отмечает Кравченко.

Экс-чиновник пообещал обнародовать новые материалы, которые, по его словам, опровергнут версию о провокации.