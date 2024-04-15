Водка с Revo и русский язык: киевским альтушкам креативно указали, где им стоит проводить время (фото)

Представителям молодежных субкультур вежливо порекомендовали место для "сходок"

В Подольском районе Киева заметили необычное объявление, автор которого просит всех представителей новомодных субкультур собираться в строго отведенном для этого месте. Найти локацию смогут все — на объявлении есть карта и специальный QR-код.

Автор объявления акцентирует внимание на том, что Подол — это место для культурного отдыха и представителям субкультур "здесь не рады". Об этом сообщается в популярном Телеграм-канале.

Так, на Подоле заметили креативное объявление, которое адресовано всем представителям современных молодежных субкультур. Автор текста настоятельно рекомендует молодым людям собираться на "малой подкове" и там проводить свободное время. Локация распологается по улице Боричев Ток.

Автор утверждает, что представители субкультур (в том числе и "альтушки") ведут себя недостойно и очень шумно — они употребляют алкогольные напитки, общаются на русском языке и пренебрежительно относятся к культурному центру Киева.

Интересно, что на объявлении есть карта с указанием адреса "малой подковы" и даже специальный QR-код, которые перенаправит вас в нужную локацию.

Локация

Автор объявления отмечает, что представители популярных субкультур ведут себя "в лучших традициях русских малолеток" — пьют крепкий алкоголь с Revo, слушают русскую музыку и разговаривают на русском же языке.

Автор пожелал "не таким, как все" успехов в дальнейшей деятельности и попросил больше не собираться на территории парка "СамоСад" на Подоле.

Текст объявление достаточно креативен

Для справки: Субкультура альт появилась в сети в 2021 году и быстро стала популярной среди молодых людей. В переводе с английского "альт" (alt) означает "альтернативный".

Зарождение этой субкультуры произошло во многом благодаря TikTok: блогеры, чаще молодые девушки или парни с окрашенными в яркие цвета волосами, снимали видео, на которых вели себя странно, эксцентрично и провокационно. Пользовали сети вдохновились примером людей, "не таких, как все", и придумали субкультуру альт.

Ее последователи придерживаются определенного стиля в одежде: носят вещи в темных тонах (обычно широкие штаны, клетчатые юбки и футболки оверсайз), красят волосы в самые разные цвета.

Аксессуары заимствованы из аниме и панк-эстетик: ободки с кошачьими ушами, чокеры с шипами, обилие колец, цепочек и браслетов. Альтушки увлекаются пирсингом и прокалывают не только уши, но и язык, нос или брови.

Альт-девушки ярко подводят глаза, используют темные помады, рисуют издалека заметные стрелки, приклеивают накладные ресницы. Волосы чаще всего окрашены в черный или неестественные цвета — розовый, голубой, зеленый.

Со временем альтушек стали все чаще критиковать и высмеивать за их одинаковость и любовь к страданиям напоказ. Стараясь показать свою уникальность и непохожесть на других, представители этой субкультуры часто выбирают, на их взгляд, необычные хобби — тяжелую музыку, определенные компьютерные игры или аниме, но погружаются в них слишком поверхностно и порой даже не понимают сути.

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