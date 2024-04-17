Сидел на подоконнике и едва держался за край: в Киеве патрульные спасли 2-летнего мальчика

Мать в это время спала

Благодаря своевременному обращению неравнодушных граждан, киевские патрульные спасли 2-летнего мальчика. Ребенок сидел на подоконнике и едва держался за край.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. По словам полицейских, в дежурную часть поступило сообщение, что в Подольском районе столицы на подоконнике 1-го этажа дома сидит малыш, который вот-вот может упасть.

Малыш, вероятно, самостоятельно выбрался на подоконник и не мог вернуться в комнату.

"Мы быстро прибыли на место и увидели малыша, который едва держался за подоконник. Напарники быстро установили контакт с ребенком и отнесли его в безопасное место", — рассказывают патрульные.

Спасенный мальчик

Заглянув в окно, полицейские увидели мать ребенка, которая спала. Они разбудили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Горе-мать отказалась давать какие-либо объяснения.

"Так что, чтобы позаботиться о безопасности малыша мы вызвали на место инспекторов ювенальной полиции и представителей службы по делам детей, которые будут выяснять все обстоятельства", — отмечают в полиции. — "Пока ребенок находится на попечении социальных работников".

Полицейские позаботились о безопасности малыша

Также полиция благодарит патрульных и заявительницу за неравнодушие.

Важно! Этот случай еще раз напоминает о том, как важно следить за своими детьми. Не оставлять их без присмотра даже на короткое время, вы подвергаете их опасности.

Не забудьте закрывать окна или хотя бы ставить на них ограничители, чтобы избежать подобных ситуаций.

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